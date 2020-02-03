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"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي
الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:36 ص
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عبد الله الميهي
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أعلن التلفزيون الصيني، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إقليم هوبي إلى 350، بجانب تسجيل 2100 إصابة جديدة، وذلك في في نبأ عاجل لقناة "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل.
وكشفت الفلبين، الأحد، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد مشيرة إلى أنه رجل صيني من مدينة ووهان.
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن حالة الوفاة لمريض صيني يبلغ من العمر 44 عاما من مدينة ووهان بمقاطعة هوبي التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة.
وأفادت إدارة الصحة الفلبينية، باكتشاف ثاني حالة إصابة مؤكدة بالفيروس داخل البلاد، ووصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في أنحاء الصين السبت إلى 2590 شخصا ليسجل العدد الإجمالي للإصابات 14380 حالة.
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