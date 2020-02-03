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تعرف على المنافسين المحتملين لبيراميدز والمصري في دور الثمانية بالكونفيدرالية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:33 ص
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بيراميدز والمصري
بيراميدز والمصري
علاء خليف
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حسم فريقي بيراميدز والمصري البورسعيدي تأهلهما بشكل رسمي لربع نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما انتهت منافسات مرحلة المجموعات بالبطولة القارية مساء الأحد 2 فبراير الجاري.

واختتم فريق بيراميدز مشواره في مرحلة المجموعات ببطولة الكونفيدرالية بالفوز على نواذيبو الموريتاني بهدف دون مقابل، بينما تعادل فريق المصري البورسعيدي مع نظيره اينوجو رينجرز النيجيري 1-1.

وتأهل بيراميدز كـ"متصدر" للمجموعة الأولي برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات وهزيمة وحيدة، بينما صعد المصري كـ"وصيف" للمجموعة بعدما حصد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد وهزيمتين، ويترقب الفريقين قرعة الدور ربع النهائي بالكونفيدرالية للتعرف على منافسيهما بالدوري التالي بالبطولة.

وتقام قرعة الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية يوم 5 فبراير الجاري.

وسيتواجد بيراميدز في المستوي الأول في تصنيف الأندية المتأهلة لربع نهائي الكونفيدرالية، بينما سيتواجد المصري في المستوي الثاني، لذا لن يتقابل الفريقين في الدور التالي بالبطولة.

ماذا ينتظر المصري وبيراميدز في دور الثمانية بالكونفيدرالية؟

بيراميدز:

سيواجه فريق بيراميدز باعتباره "متصدر" المجموعة الأولي، أحد الأندية أصحاب المركز الثاني بالمجموعات الثلاثة (الثانية والثالثة والرابعة) بالبطولة الإفريقية بعيدًا عن "وصيف" مجموعته وهم:

-النصر الليبي: وصيف المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط
-زاناكو الزامبي: وصيف المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط
-إنيمبا النيجيري: وصيف المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط

المصري:
أما فريق المصري البورسعيدي باعتباره "وصيف" المجموعة الأولي، أحد الأندية أصحاب المركز الأول بالمجموعات الثلاثة (الثانية والثالثة والرابعة) بالبطولة الإفريقية بعيدًا عن "متصدر" مجموعته وهم:

-حوريا كوناكري: متصدر المجموعة الثانية برصيد 14  نقطة.
-نهضة بركان: متصدر المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة.
-حسنية أغادير: متصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.

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