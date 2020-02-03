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برعاية "القاهرة التاريخية وكلية الآثار".. معرض فوتوغرافي للحرف التراثية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:16 ص
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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نظمت كلية الآثار جامعة القاهرة بالتعاون مع إدارة التوعية الأثرية والتواصل المجتمعي في القاهرة التاريخية بوزارة السياحة والآثار، معرضًا فنيًا يبرز الحرف التراثية.

وشهد المعرض الأستاذ الدكتور أحمد رحب عميد كلية الآثار، وشريف فوزي منسق شارع المعز لدين الله الفاطمي، وهاني محمود كبير مفتشين بالقاهرة التاريخية، والدكتور عبد الرحمن محمد فهمي المنسق والمنظم للمعرض داخل الكلية، والدكتورة هبة عبد العزيز منسق ومنظم المعرض من القاهره التاريخية.

وأقيم وسط شريحة كبيرة من طلاب جامعة القاهرة وخاصة طلاب كلية الآثار، حيث تم عرض صور فوتوغرافية تسجل الحرف التراثية وتظهر الجماليات فيها.
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الكلمات المفتاحية

معرض فوتوغرافي كلية الاثار القاهرة التاريخية الحرف التراثية

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