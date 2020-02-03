خاص - منال سلامة لـ"الفجر الفني": خبر وفاتي سخيف لكنه بين لي حب الناس





وانتشرت تلك الشائعة كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا، حيث لاقت رواجًا كبيرًا.



وقالت منال سلامة في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إن خبر وفاتها سخيف بالنسبة لأهلها وأصدقائها لأنهم بكوا وأصابهم الفزعع من تلك الشائعة، مؤكدة أنه لا يصح نشر الخبر دون التأكيد من صحته.



وأضافت "سلامة" قائلة: "على قد ما الخبر سخيف على قد مابين لي حب الناس ولكن فى النهاية لا يصح نشر تلك الأخبار إلا بعد التأكد منها".



يُذكر أن آخر أعمال الفنانة منال سلامة، كان دورها في مسلسل "عائلة الحاج نعمان" تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد شفيق.



مسلسل "عائلة الحاج نعمان" من بطولة تيم حسن، صلاح عبدالله، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، هبة مجدي، محسن منصور.









طاردت شائعة الوفاة الفنانة منال سلامة زوجة المخرج عادل أديب، خلال الساعات القليلة الماضية.