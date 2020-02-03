Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب الدوري الإسباني اليوم الأحد 2 / 2 / 2020 بعد فوز ريال مدريد وبرشلونة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:07 ص
Advertisements
ترتيب الدوري الاسباني
ترتيب الدوري الاسباني
محمد الصو
Advertisements
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بقيادة كيكي سيتين المدير الفني، فوزًا هامًا على ليفانتي، بهدفين دون رد بالدوري الإسباني.

وأقيمت المباراة على ملعب كامب نو معقل البلوجرانا، مساء اليوم لحساب الجولة الثانية والعشرين من الليجا، حيث تقدم لأصحاب الأرض إنستو فاتي في الدقيقة 31 من عمر المباراة، قبل أن يعزز نفسه بالهدف الثاني عقب مرور دقيقة واحدة من الهدف الأول.

ونجح البلوجرانا، في خطف ثلاث نقاط ضرورية، في ظل مطاردته لغريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب الصدارة بفارق 3 نقاط.

وكان ريال مدريد حقق الفوز على أتلتيكو مدريد، بهدف نظيف بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ليعزز صدارته في جدول الترتيب.

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، خلف ريال مدريد صاحب الصدارة برصيد 49 نقطة، فيما ظل ليفانتي في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.

ويرصد "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوز برشلونة على ليفانتي من خلال التقرير الآتي:-

1- ريال مدريد 49 نقطة
2- برشلونة 46 نقطة
3- خيتافي 39 نقطة
4- إشبيلية 39 نقطة
5- فالنسيا 37 نقطة
6- أتليتكو مدريد 36 نقطة
7- فياريال 34 نقطة
8- ريال سوسيداد 34 نقطة
9- أتليتك بيلباو 31 نقطة
10- غرناطة 30 نقطة
11- أوساسونا 28 نقطة
12- ريال بيتيس 28 نقطة
13- ليفانتي 26 نقطة
14- بلد الوليد 25 نقطة
15- ألافيش 24 نقطة
16- إيبار 24 نقطة
17- ريال مايوركا 18 نقطة
18- ليجانيس 18 نقطة
19- سلتا فيجو 17 نقطة
20- اسبانيول 15 نقطة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رياضة ترتيب الدوري الاسباني الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

نجل نجم الأهلي يفجر مفاجأة عن قرار "كاف" بشأن نتيجة مباراة الهلال

منذ ساعة و 17 دقيقة

بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى يكشف مكان هبوط الطائرة القادمة من مدينة ووهان الصينية

منذ حوالي 4 ساعات

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ ساعة و 7 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر Manchester City LIVE رابط ماتش مان سيتي بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يتحدث عن أمنية الخطيب التي لم تتحقق في مباراة الهلال

منذ ساعة و نصف

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

الآن

خاص| إكرامي يقترب من العودة إلى ناديه السابق

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي من الهلال بعد أحداث موقعة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ حوالي 5 ساعات

دفعت بها "الصحة" لمواجهة كورونا.. تعرف على سيارة الإسعاف القاتلة للفيروسات

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مفاجأة.. أرسنال يستهدف خطف نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

«يلاشووت Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة Barcelona live

منذ حوالي 3 ساعات

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 2-2-2020.. زيدان يضحي بنجمه من أجل الصفقة الكبرى.. وأزمة جديدة بسبب هدف برشلونة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

08:03 م

نجم الأهلي يتحدث عن أمنية الخطيب التي لم تتحقق في مباراة الهلال

11:26 م

أحمد موسى يكشف مكان هبوط الطائرة القادمة من مدينة ووهان الصينية

08:43 م

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 2-2-2020.. زيدان يضحي بنجمه من أجل الصفقة الكبرى.. وأزمة جديدة بسبب هدف برشلونة

11:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status