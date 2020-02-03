ترتيب الدوري الإسباني اليوم الأحد 2 / 2 / 2020 بعد فوز ريال مدريد وبرشلونة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بقيادة كيكي سيتين المدير الفني، فوزًا هامًا على ليفانتي، بهدفين دون رد بالدوري الإسباني.





وأقيمت المباراة على ملعب كامب نو معقل البلوجرانا، مساء اليوم لحساب الجولة الثانية والعشرين من الليجا، حيث تقدم لأصحاب الأرض إنستو فاتي في الدقيقة 31 من عمر المباراة، قبل أن يعزز نفسه بالهدف الثاني عقب مرور دقيقة واحدة من الهدف الأول.





ونجح البلوجرانا، في خطف ثلاث نقاط ضرورية، في ظل مطاردته لغريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب الصدارة بفارق 3 نقاط.





وكان ريال مدريد حقق الفوز على أتلتيكو مدريد، بهدف نظيف بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ليعزز صدارته في جدول الترتيب.





بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، خلف ريال مدريد صاحب الصدارة برصيد 49 نقطة، فيما ظل ليفانتي في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.





ويرصد "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوز برشلونة على ليفانتي من خلال التقرير الآتي:-





1- ريال مدريد 49 نقطة

2- برشلونة 46 نقطة

3- خيتافي 39 نقطة

4- إشبيلية 39 نقطة

5- فالنسيا 37 نقطة

6- أتليتكو مدريد 36 نقطة

7- فياريال 34 نقطة

8- ريال سوسيداد 34 نقطة

9- أتليتك بيلباو 31 نقطة

10- غرناطة 30 نقطة

11- أوساسونا 28 نقطة

12- ريال بيتيس 28 نقطة

13- ليفانتي 26 نقطة

14- بلد الوليد 25 نقطة

15- ألافيش 24 نقطة

16- إيبار 24 نقطة

17- ريال مايوركا 18 نقطة

18- ليجانيس 18 نقطة

19- سلتا فيجو 17 نقطة

20- اسبانيول 15 نقطة



