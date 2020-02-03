"الطيران المدني": سيتم احتجاز المصريين العائدين من الصين 14 يوما

وشدد "مناع"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مصر النهارده"، المذاع على القناة الأولى، على أن جميع الأهالي العائدين من الصين سالمين تمامًا، ولا يحملون فيروس كورونا، ولكن سيتم عمل إجراءات احترازية.



وأضاف نائب وزير الطيران المدني، أنه يتم الكشف على المصريين قبل الدخول للطائرة المخصصة لنقلهم، مؤكدًا أن جميع المصريين سالمين تمامًا.



قال اللواء منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، إنه تم تجهيز المكان الذي سيستقبل المصريين العائدين من الصين والفريق الموجود على الطائرة وكل من يتعامل معهم؛ لحجزهم 14 يومًا صحيًا كإجراء احترازي.