أخبار برشلونة اليوم| كيكي سيتين يزف بشرى سارة للجماهير.. ونجم البارسا يدخل التاريخ والكرة تعاند الأسطورة

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد 2 - 2 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى مواجهة البارسا ضد ليفانتي في الدوري الاسباني.





ويستعرض "ا لفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد الموافق 2 - 2 - 2020 :-





- ديفيد بيكهام يسعى لخطف نجم برشلونة لفريقه الأمريكي !





كشفت بعض التقارير أن فريق إنتر ميامي الأمريكي قد يرغب في التعاقد مع مهاجم برشلونة أنطوان جريزمان في المستقبل، ويتطلع إنتر ميامي الذي يتخذ من فلوريدا مقراً له ، والذي يستعد حاليًا لأول موسم متعددة الأطراف له إلى جذب أسماء كبيرة للنادي.





- زوجة ميسي تتحول إلى ملاكمة





فاجأت أنتونيلا روكوزو متابعيها بدخول الساحة الرياضية من خلال لعبة الملايكة ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها بوجهٍ جديد وكانت تُهيئ يديها لارتداء قفازات ملاكمة تمهيدًا لممارسة اللعبة، وزاد نشاط أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة وذلك من خلال نشر صور عن حياتها الاجتماعية مع ميسي.





- مفاجآت في قائمة برشلونة أمام ليفانتي





كشف كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة ليفانتي في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2019-2020، وقرر كيكي سيتين استبعد الرباعي عثمان ديمبيلي وفيدال ونيتو وسواريز للإصابة فيما قرر استدعاء الثلاثي الشاب ريكي بويج وكولادو وأنسو فاتي للقائمة بينما





وجاءت القائمة كالتالي :





حراسة المرمي: مارك تير شتيجن، ايناكي بينا

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليت، جوردي ألبا، سيرجيو روبيرتو، أومتيتي، جونيور

خط الوسط: راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، أرثر، دي يونج، ريكي بويج

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، كلادو، أنسو فاتي





- مهاجم ليل يقحم ريال مدريد في أزمة مع برشلونة





يسعى ناديا برشلونة وريال ودريد للتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمان مهاجم فريق ليل الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويتألق أوسيمان في صفوف فريق ليل هذا الموسم بتسجيله 15 هدفا وصناعة 5 خلال 31 مباراة خاضها هذا الموسم، وأوضح موقع "لو سبورت 10" الفرنسي أن الريال والبارسا يريدان ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل من أجل تدعيم خط هجومهما.





- سيتين يلمح لاقتراب عودة نجم برشلونة





وقال كيكي سيتين مدرب برشلونة في تصريحات صحفية :"الجميع يبدو سعيداً مع عودة ديمبيلي، بمقدوره التحول إلى صفقة شتوية هامة بالنسبة لنا، أبحث دوماً عن النظر إلى الأمور بشكل إيجابي، لا أريد الحديث عن ماضي ديمبيلي مع الإصابات لكن عملية تعافيه تسير بشكل جيد وسيصبح جاهزًا للعب في وقت قريب للغاية".





- تعرف على شرط ميسي لتجديد عقده مع نادي برشلونة





قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:" حدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة ملامح تجديد عقده مع النادي الكتالوني الذي ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021 حيث رحب بعقد مدى الحياة بشرط وحيد، وهو رحيله في أي وقت يرغب فيه بعد نهاية الموسم".





ثنائية فاتي وميسي تقود برشلونة للفوز على ليفانتي تغلب فريق برشلونة الإسباني على ضيفه ليفانتي بهدفين مقابل هدف، في ختام مواجهات الجولة 22 من الدوري الإسباني، في المباراة التي احتضنها ملعب كامب نو.

سجل ثنائية برشلونة النجم الشاب أنسوا فاتي في الدقيقتين 30 و32 بعد تمريرتين رائعتين من أسطورة الفريق ليونيل ميسي، بينما سجل روبين روتشينا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 93.

فرض لاعبو برشلونة ومدربهم كيكي سيتين ضغطاً عالياً على دفاع ليفانتي من بداية المباراة، وذلك من أجل اصطياد أخطاء دفاعية للمنافس، ومن ثم تسجيل أهداف مبكرة تقتل الفريق معنويا.







