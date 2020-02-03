ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر ميلان على أودينيزي

حقق نادي إنتر ميلان فوزا هاما خارج أرضه أمام نظيره نادي أودينيزي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب اودني الدولي بمدينة أودينيزي.





وتعثر نادي ميلان علي ارضه ووسط جماهيره بعد أن تعادل إيجابيا بنتيجة 1 / 1 أمام نظيره نادي هيلاس فيرونا في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب سان سيرو الدولي بمدينة ميلانو بينما حقق نادي لاتسيو فوزا كبيرا بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشئ وتعادل نادي أتلانتا أمام نظيره نادي جنوي نتيجة 2 / 2 ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





وحقق نادي يوفنتوس فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق فيورنتينا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب يوفنتوس ارينا الدولي بمدينة تورينو.





وجاء جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر ميلان علي حساب نظيره نادي أودينيزي كالتالي:





1_ يوفنتوس 54 نقطة.

2_ إنتر ميلان 51 نقطة.

3_ لاتسيو 49 نقطة.

4_ أتالانتا 39 نقطة.

5_ روما 39 نقطة.

6_ كالياري 32 نقطة.

7_بارما 32 نقطة.

8_ ميلان 32 نقطة.

9_ هيلاس فيرونا 30 نقطة.

10_ بولونيا 30 نقطة.

11_ نابولي 27 نقطة.

12_ تورينو 27 نقطة.

13_ ساسولو 26 نقطة.

14_ فيورنتينا 25 نقطة.

15_ أودينيزي 24 نقطة.

16_ سامبدوريا 20 نقطة

17_ليتشي ليتشي 19 نقطة.

18_ جنوى 16 نقطة.

19_ بريشيا 15 نقطة.

20_سبال 15 نقطة.



