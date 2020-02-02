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في ليلة الفرص الضائعة.. ثنائية فاتي تقود برشلونة للفوز على ليفانتي

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:57 م
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برشلونة
برشلونة
عبد القادر عرابي
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تغلب فريق برشلونة الإسباني على ضيفه ليفانتي بهدفين مقابل هدف، في ختام مواجهات الجولة 22 من الدوري الإسباني، في المباراة التي احتضنها ملعب كامب نو.

سجل ثنائية برشلونة النجم الشاب أنسو فاتي في الدقيقتين 30 و32 بعد تمريرتين رائعتين من أسطورة الفريق ليونيل ميسي، بينما سجل روبين روتشينا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 93.

فرض لاعبو برشلونة ومدربهم كيكي سيتين ضغطاً عالياً على دفاع ليفانتي من بداية المباراة، وذلك من أجل اصطياد أخطاء دفاعية للمنافس، ومن ثم تسجيل أهداف مبكرة تقتل الفريق معنويا.

وأضاع الفرنسي أنطوان جريزمان فرصة ذهبية في الدقيقة 14، كانت كفيلة بإعطاء التقدم للفريق الكتالوني مبكراً.
ما عجز عنه جريزمان فعله الشاب أنسوا فاتي، والذي إستغل تمريرة حريرية من ميسي، أودعها بين أقدام حارس ليفانتي أيتور في الدقيقة 30.

ولم يستفق لاعبو ليفانتي من صدمة الهدف الأول بعد، ليتلقى الفريق هدفاً مشابهاً من فاتي بتمريرة رائعة من ميسي، أخطأ أيتور في تقديرها في الدقيقة 32.

في الشوط الثاني، واصل لاعبي برشلونة الضغط من أجل زيادة الغلة التهديفية، إلا أن أيتور تعامل مع كل الكرات المسددة على مرمى ليفانتي، قبل أن يخطف روتشينا هدفاً متأخراً في الوقت بدل الضائع.

كالعادة حقق برشلونة نسبة إستحواذ بلغت 67% بواقع ما يقارب 740 تمريرة، وسدد نجوم البارسا 21 تسديدة، منها 8 تسديدات على المرمى.

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده للنقطة 46، وذلل الفارق مع ريال مدريد المتصدر لثلاث نقاط، فيما تجمد رصيد الضيوف عند النقطة 26، تقهقر بها الفريق للمركز الثالث عشر.

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ميسي رياضة برشلونة الان جريزمان الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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