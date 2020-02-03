طرق حديثة لزراعة الصوب بالإسماعيلية لإنتاج يغزو الأسواق العالمية

قال الدكتور السيد خليل وكيل وزارة الزراعة في محافظة الإسماعيلية، إن المديرية تنظم حملة توعية إرشادية مكبرة لتعريف المزارعين عن كيفية زراعة الصوب الحديثة، وإنتاج خضروات مطابقة لمعايير الجودة العالمية التي تساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج مع الاشتراطات الدولية، وذلك بحضور أساتذة من الإدارة المركزية للبساتين وممثلين عن محافظات الإسماعيلية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، والقليوبية.



ومن جانبه قال المهندس خالد جبر مدير الإدارة الزراعة في محافظة الإسماعيلية: "نعمل على تحفيز المزارعين بعقد الندوات وإرشادهم لاستخدام وانتهاج الطرق الحديثة في زراعات الصوب وإن الصوب الزراعية ستزيد إنتاجية الفدان الواحد 6 أضعاف ما تنتجه الأرض المفتوحة بجميع أنواع الخضروات مثل "الطماطم، الفراولة، الخيار، والفلفل".



وتابع: "يأتي ذلك بجانب توفير منتج مطابق للمواصفات العالمية وزيادة تصدير منتجات الخضار والفاكهة إلى الدول العربية التي تستورد كميات كبيرة من المنتجات المصرية وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة وتعظيم المردود الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية والاختصار في وحدة المساحة المستغلة للزراعة وتوفير كميات المياه المستخدمة في الزراعة حيث تستهلك الزراعات المحمية من 60 في المائة إلى 70 في المائة من كميات المياه التي تستهلكها الزراعات التقليدية".



وأكد مدير إدارة الإسماعيلية الزراعية، إتاحة فرص عمل جديدة تعتمد على رؤية التحكم في مدخلات الإنتاج، سواء من ناحية الظروف البيئية أو المائية، والتحكم في الآفات التي تهدد الإنتاج الزراعي وتحقق أعلى إنتاجية من وحدة المياه والمساحة، والتوجه الي الزراعة النظيفة مكثفة العمالة والإنتاجية.

