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بعد تألق لوكاكو.. إنتر يفوز على أودينيزي بهدفين في الدوري الإيطالي

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:52 م
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لوكاكو
لوكاكو
مصطفى صابر
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تمكن إنتر ميلان من الفوز على  نظيره أودينيزي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ، في إطار منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.


واستطاع روميلو لوكاكو تسجيل اله\ف الأول لانتر ميلان مستغلاً كرة وصلت اليه داخل منطقة الجزاء ليسددها أرضية في الشباك عند الدقيقة 64.

وتحصل أليكسس سانشيز على ركلة جزاء صحيحة بعدما تمت عرقلته من قبل الحارس داخل منطقة الجزاء، إنبرى لها، روميلو لوكاكو مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 71. 

وبذلك الفوز رفع الإنتر رصيده بعد هذا الفوز الثمين والمستحق الى 51 نقطة في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن اليوفي، في حين تجمد رصيد فريق أودينيزي عند النقطة 24 في المركز الخامس عشر .
 . 
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