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جامعة عين شمس تشارك في ملتقى التعلم المستمر الثاني بالسعودية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:43 ص
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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شارك مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، في ملتقى التعلم المستمر الثاني والمنعقد بمقر وزارة التعليم السعودية بالرياض برعاية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية.

وصرح الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، بأن الملتقى تضمن ثلاث جلسات علمية، حيث تناولت الجلسة الأولى: برامج التعلم المستمر وتمكين الأفراد في سوق العمل، بينما دارت الجلسة الثانية حول حوكمة كيانات التعلم المستمر في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وعرضت الجلسة الثالثة لعدد من التجارب المعاصرة في تخطيط وتطبيق برامج التعلم المستمر.

وأضاف الدكتور إسلام، أن الملتقى تضمن كذلك عقد ثلاث ورش عمل حول التنمية البشرية وزيادة القدرة الإنتاجية، كفايات معلم تعليم الكبار في القرن الحادي والعشرين، استشراف الوظائف المستقبلية في ضوء الثورة الصناعية الرابعة.
جامعة عين شمس تشارك في ملتقى التعلم المستمر الثاني بالسعودية
جامعة عين شمس تشارك في ملتقى التعلم المستمر الثاني بالسعودية
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الكلمات المفتاحية

مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس السعودية

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