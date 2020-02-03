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منال سلامة تنشر فيديو لأول ظهور لها بعد شائعة وفاتها

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:27 ص
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بوابة الفجر
فايقة محمد
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ردت الفنانة منال سلامة، على شائعات نبأ وفاتها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والڤيديوهات لتنفي تلك الشائعة.

وطمأنت الفنانة جمهورها على نفسها من خلال حسابها، الرسمي.

وفي سياق متصل نفت أيضاً الفنانة "نهال عنبر" عبر حسابها الرسمي انستجرام خبر شائعة الوفاة وعلقت قائلة الفنانة الجميلة منال سلامة بخير، والخبر المنتشر عنها كذب ربنا يخليها لجوزها وأولادها

وفي سياق آخر شاركت الفنانة "منال " في مسلسل عائلة الحاج نعمان وتدور أحداثه حول عائلة كبيرة يقودها الأب الكبير نعمان ولديه بنتين وولد وتحدث مفارقات وأحدث متشابكة حول العائلة والميراث وخلافه والحياة بين العائلات والأبناء وذويهم.

ويشارك في المسلسل كوكبة من النجوم منهم سهر الصايغ، صلاح عبدالله، أحمد بدير، سماح السعيد، مصطفي عبدالسلام وتيم حسن


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