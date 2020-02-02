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"سلام" يطلق النسخة الثالثة من تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:49 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أطلق مشروع سلام للتواصل الحضاري، الأحد، النسخة الثالثة من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي.

ويهدف البرنامج، في نسخته الثالثة، إلى تأهيل قيادات واعدة من المحاورين الشباب المتخصصين، للإسهام في إبراز الصورة الذهنية الحقيقية للمملكة، وتمثيلها في المحافل الدولية، إضافةً إلى بناء شخصية قيادية حوارية شبابية متكاملة للتواصل مع الثقافات الأخرى، وتقديم المملكة ومنجزاتها الإنسانية والحضارية وإسهاماتها في مجالات التعايش والسلام والتواصل الحضاري، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويتضمَّن البرنامج حلقات نقاش، وورش عمل تهدف إلى تمكين المشاركين الشباب من المعرفة العلمية بأبرز القضايا والتحديات المتصلة بالمملكة، ومكتبة إنسانية تهدف إلى تهيئة المشارِك للاستفادة من ذوي الخبرة بالمشاركات الدولية بصورة فعَّالة ومباشرة، وزيارات ميدانية لإطلاعهم على حقيقة جهود المملكة ومنجزاتها الحضارية، ولقاءات تواصل ثقافي بهدف تحقيق المعرفة والتعريف بأبعاد التنوع والمشتركات الإنسانية بين أبناء الثقافات الأخرى، إضافة إلى المبادرات والمشاريع التي تتكوَّن من مجموعة من الأنشطة الفردية والجماعية، للتأكد من استيعاب الجوانب النظرية، والقدرة على التطبيق السليم لما تم تعلُّمه في البرنامج.

ويضم البرنامج 65 شابًّا وشابة، وينفذ على مدى ثلاثة أشهر، بواقع 13 أسبوعًا، يتم تدريبهم على برامج التواصل العالمي، عبر منظومة متكاملة من الأدوات واللقاءات التدريبية التي تنمِّي لدى المشاركين أبرز المهارات والاتجاهات المناسبة في التواصل الحضاري على مختلف الأصعدة.

وعمل مشروع «سلام»، خلال الفترة التحضيرية للبرنامج، على إعادة هيكلة البرامج التي تم تقديمها في النسختين الأولى والثانية، بهدف تطويرها لتواكب القفزات التطويرية في مجال التأهيل والتدريب، إضافة إلى توزيع منسوبي البرنامج على تخصصات فرعية، بعد أن يتلقوا المعارف التمهيدية خلال الأسابيع الأولى من البرنامج.

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الكلمات المفتاحية

مشروع سلام لتحديات تأهيل النسخة الثالثة القيادات الشابة التواصل العلمي ؤ

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