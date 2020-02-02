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مواعيد مباريات الجولة المقبلة من الدوري السعودي

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:42 م
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تنطلق منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخامس من شهر فبراير الجاري، والتي سوف تستهل بلقاء العدالة وضمك.

وكانت الجولة الماضية قد اختتمت، أمس السبت، والتي قد شهدت عودة الهلال لصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، وتراجع النصر إلى المركز الثاني برصيد 34 نقطة.

ويستعرض الفجر الرياضي مواعيد مباريات الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين

مباريات الأربعاء 5 فبراير

ضمك ضد العدالة.. عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، والواحدة بتوقيت جرينتش.

التعاون ضد الاتحاد.. عند الساعة الخامسة و25 دقيقة بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة و25 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة و25 دقيقة بتوقيت جرينتش.

الهلال ضد الرائد.. عند الساعة السابعة والثلث بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والثلث بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والثلث بتوقيت جرينتش.

مباريات الخميس 6 فبراير

النصر ضد الفتح.. عند الساعة الخامسة والثلث بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة والثلث بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والثلث بتوقيت جرينتش.

الأهلي ضد الاتفاق.. عند الساعة السابعة والثلث بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والثلث بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والثلث بتوقيت جرينتش.

مباريات الجمعة 7 فبراير

أبها ضد الوحدة.. عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، والواحدة بتوقيت جرينتش.

الحزم ضد الفيحاء.. عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف بتوقيت جرينتش.

الفيصلي ضد الشباب.. عند الساعة السابعة والثلث بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والثلث بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والثلث بتوقيت جرينتش.
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