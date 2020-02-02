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مستشار ترامب: على الفلسطينين تحقيق الشروط المطلوبة للحصول على دولة

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:37 م
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بوابة الفجر
وكالات
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قال مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، مساء اليوم الأحد، "ينبغي على إسرائيل ألا تجازف بالاعتراف بالفلسطينيين كدولة، إذا لم يلتزم هؤلاء بشروط معينة في خطة السلام".

وتكشف خطة السلام الأمريكية التي عرضها ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عن تنازلات كبيرة لمصلحة الدولة العبرية، ما دفع السلطة الفلسطينية إلى رفضها بشدة.

وصرح مستشار الرئيس الأمريكي، بأن المطلوب من الفلسطينيين قبل الحصول على دولة أن تكون لديهم صحافة حرة وانتخابات حرة وحرية ممارسة المعتقد وقضاء مستقل ونظام مالي متين، مضيفاً "إذا أراد الفلسطينيون أن يتمتع شعبهم بحياة أفضل، أمامنا اليوم إطار للقيام بذلك"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف كوشنر: "إذا كانوا يعتقدون أنهم غير قادرين على التزام هذه المعايير، لا أعتقد أننا نستطيع دفع إسرائيل إلى المجازفة بالاعتراف بهم كدولة".

وتعرض كوشنر إلى انتقادات بعد إدلائه بتصريحات قاسية حيال الفلسطينيين إثر عرض الخطة.

وكان مستشار ترامب، قد ذكر يوم الثلاثاء الماضي، لـ"سي إن إن"، أن الفلسطينيين "كانوا ماهرين في الماضي في فن تفويت كل الفرص التي منحت لهم وإذا فوتوا هذه الفرصة أعتقد أنهم سيواجهون صعوبة كبيرة في مواجهة المجتمع الدولي والقول إنهم ضحايا".

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الكلمات المفتاحية

مستشار ترامب صفقة القرن ترامب الفلسطينين

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