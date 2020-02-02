Advertisements
Advertisements
Advertisements

مسودة خطة الإنقاذ المالي اللبنانية تعد بخطوات "أكثر صعوبة"

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:42 م
Advertisements
ترجمة - منة الشريف
Advertisements
تتطلع الحكومة اللبنانية الجديدة إلى خفض أسعار الفائدة وإعادة رسملة البنوك كجزء من خطة واسعة تتضمن اتخاذ خطوات "مؤلمة" للهروب من أزمة مالية عميقة، وفقًا لمسودة بيان للسياسة رأته رويترز.

وسيشكل البيان المؤلف من 17 صفحة والذي ربما لا يزال قيد التعديل أساس تصويت بالثقة في البرلمان.

كما تم الاتفاق يوم السبت الماضي، من قبل لجنة مجلس الوزراء التي ستجتمع مرة أخرى يوم الاثنين القادم لمنحها الموافقة النهائية.

وشكلت حكومة رئيس الوزراء حسن دياب بدعم من حزب الله القوي وحلفائه في 21 يناير، بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الإطاحة بالحكومة السابقة من خلال احتجاجات كاسحة ضد نخبة تعتبر فاسدة ومهدرة.

ويجب أن يواجه دياب ضغوطًا مالية شديدة بما في ذلك نقص الدولار الذي حطم الثقة في البنوك ودفعهم إلى فرض قيود انسحاب مشددة وهبوط حاد في العملة وارتفاع الأسعار.

وقالت خطة السياسة، إن النظام المصرفي يمكن أن يستقر من خلال إعادة رسملة البنوك والتعامل مع عدد متزايد من القروض المتعثرة، رغم أنه لم يحدد كيف.

وحث على اتخاذ إجراء سريع لتجنب "الانهيار التام الذي سيكون من الصعب، إن لم يكن مستحيلًا تقريبًا، الخروج".

وقال، إن الخطوات ستكون مؤلمة ولكن اللبنانيين "سيتعلمون يومًا ما أنه ضروري".

كما دعت مقترحات السياسة، التي تحمل أطر زمنية تتراوح بين 100 يوم وثلاث سنوات، الشركاء الدوليين إلى المساعدة.

وتوخيت الخطة قيام مانحين دوليين بتقديم قروض ميسرة والمساعدة في تلبية الاحتياجات المالية للخزانة، على الرغم من أنها لم تذكر أي مؤسسات أو تذكر المبلغ المطلوب.

وقال، إن بيروت "ستكثف الاتصالات" مع الدول العربية الصديقة والدول التي أعربت عن دعمها.

كما تعهد المانحون الدوليون بحوالي 11 مليار دولار في مؤتمر باريس عام 2018، لكنهم حجبوا الأموال حتى يلتزم لبنان بالإصلاحات التي تهدف إلى تقليص الهدر الحكومي.

وقال البيان، إنه لن تنجح أي خطة إنقاذ ما لم يتم تخفيض أسعار الفائدة على القروض والودائع من أجل "تنشيط الاقتصاد وخفض تكلفة الدين".

وعاني لبنان من واحد من أعلى مستويات الدين العام في العالم، حيث يجب أن تقرر قريبًا كيف ستقوم بسداد 1.2 مليار دولار تستحق في مارس.

وقال البيان أيضا أن مجلس الوزراء سوف يسرع استراتيجية وطنية للقضاء على الفساد، وأنه سيتم الغاء السرية المصرفية والحصانة للجميع في القطاع العام.

كما قال، إنه سيتم التحقيق في التحويلات غير القانونية للأموال إلى الخارج منذ اندلاع الاضطرابات في 17 أكتوبر.

وشملت المقترحات الأخرى التعجيل بجولة الترخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز، وتعيين منظم جديد لقطاع الكهرباء الذي يشتهر به لبنان، وزيادة عائدات الضرائب من خلال جمع أفضل وضريبة دخل تدريجية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبنان المالية اللبنانية البرلمان

أخبار تهمك

أحمد موسى يكشف مكان هبوط الطائرة القادمة من مدينة ووهان الصينية

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يتحدث عن أمنية الخطيب التي لم تتحقق في مباراة الهلال

منذ ساعة و نصف

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

الآن

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 14 ساعة

«يلاشووت Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة Barcelona live

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 2-2-2020.. زيدان يضحي بنجمه من أجل الصفقة الكبرى.. وأزمة جديدة بسبب هدف برشلونة

منذ ساعتين

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر Manchester City LIVE رابط ماتش مان سيتي بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي من الهلال بعد أحداث موقعة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نجل نجم الأهلي يفجر مفاجأة عن قرار "كاف" بشأن نتيجة مباراة الهلال

منذ ساعة و 20 دقيقة

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ ساعة و 10 دقيقة

بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ حوالي 5 ساعات

خاص| إكرامي يقترب من العودة إلى ناديه السابق

منذ حوالي 7 ساعات

دفعت بها "الصحة" لمواجهة كورونا.. تعرف على سيارة الإسعاف القاتلة للفيروسات

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مفاجأة.. أرسنال يستهدف خطف نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

كنائس لبنان تدق الأجراس من أجل الانتفاضة

اجتماعات عاجلة لرؤساء البنوك غدا الأحد لإقرار أسعار الفائدة الجديدة على القروض

فرنسا تحث لبنان علي سرعة تشكيل الحكومة

فرنسا تؤكد ضرورة تشكيل اللبنانيين حكومة جديدة بسرعة

مصادر: توقعات بترشيح وزير التعليم السابق لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني

وزير سابق: لبنان في حاجة إلى حزمة مالية بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

08:03 م

نجم الأهلي يتحدث عن أمنية الخطيب التي لم تتحقق في مباراة الهلال

11:26 م

أحمد موسى يكشف مكان هبوط الطائرة القادمة من مدينة ووهان الصينية

08:43 م

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 2-2-2020.. زيدان يضحي بنجمه من أجل الصفقة الكبرى.. وأزمة جديدة بسبب هدف برشلونة

11:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status