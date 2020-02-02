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وزير التعليم العالي: طلابنا في الصين بصحة جيدة (فيديو)

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:42 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إنه منذ انتشار فيروس كورونا، تم تشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بإدارة المغتربين والمبعوثين في وزارة التعليم العالي، مشيرًا إلى هناك تواصل يومي مع الطلاب في الصين

وأضاف "عبدالغفار" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن عدد الطلاب المصريين في مدينة ووهان الصينية أكثر من 500 طالب، يدرسوا بمنح مشتركة ما بين الصين ومصر أو منح مقدمة من الصين بشكل كامل.

وأشار إلى أنه في معظم المقاطعات في الصين بها طلاب مصريين، متابعا: "تعاملنا مع الأزمة بشكل محترف جدًا وتواصلنا مع أولادنا من خلال سفارة مصر بالصين والخارجية المصرية ووزارة الصحة والسفارة الصينية بمصر".

وتابع وزير التعليم العالى والبحث العلمي: "آخر متابعة لنا مع الطلاب المصريين بالصين كانت في الخامسة مساءً وكنا متابعينهم في المطار، من وقت تحركهم بالأتوبيسات لحد وصولهم للمطار، وهما بصحة 100 % كويسين جدًا، وزمانهم في رحلة العودة لمصر ".
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الكلمات المفتاحية

فيروس الكورونا المصريين بالصين

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