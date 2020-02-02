ترتيب مجموعات الكونفدرالية بعد نهاية الجولة السادسة.. بيراميدز والمصري يزينان دور الثمانية

أُسدل الستار مساء اليوم الأحد على الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفدرالية الأفريقية بفوز بيراميدز على ضيفه نواذيبو الموريتاني بهدف دون رد وتعادل المصري خارج الديار أمام مضيفه إينوجو رينجرز النيجيري بهدف لكل فريق.





بيراميدز ينتصر والمصري يتعادل بطعم الفوز





وكان فريق بيراميدز قد تغلب على ضيفه نواذيبو الموريتاني بهدف نظيف سجله أحمد أيمن منصور في الدقيقة الـ59 من عمر المواجهة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب الدفاع الجوي ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، بينما حقق المصري البورسعيدي تعادلا كان بمذاق الفوز أمام مضيفه إينوجو رينجرز النيجيري بهدف لكل فريق سجل لنسور بورسعيد محمود وادي في الدقيقة السادسة من عمر المواجهة التي أقيمت في الجولة ذاتها.





ترتيب المجموعة الأولى





وتأهل هم المجموعة الأولى بيراميدز الذي احتل الصدارة برصيد 15 نقطة خلف المصري البورسعيدي الذي حجز البطاقة الثانية برصيد 10 نقاط ليصبح ترتيب المجموعة كالتالي :-

1_ بيراميدز 15 نقاط

2_ المصري 10 نقاط

3_ إينوجو رينجرز 6 نقاط

4_ نواذيبو الموريتاني 2 نقاط





ترتيب المجموعة الثانية





وعن المجموعة الثانية تأهل كلا من نهضة بركان المغربي في الصدارة برصيد 11 نقطة خلفه زاناكو برصيد 10 نقاط ليكون الترتيب كالتالي:-

1_ نهضة بركان 11 نقاط

2_ زاناكو 10 نقاط

3_ موتيما بيمبي 10 نقاط

4_ ESAE نقطة وحيدة





ترتيب المجموعة الثالثة





وعن المجموعة الثالثة تأهل هورويا بالصدارة برصيد 14 خلفه فريق النصر برصيد 8 نقاط ليصبح ترتيب المجموعة كالتالي :-

1_ هورويا 14 نقاط

2_ النصر 8 نقاط

3_ دجوليبا 8 نقاط

4_ بيدفيست 2 نقاط





ترتيب المجموعة الرابعة





وتأهل أخيرا عن المجموعة الرابعة فرق حسينية أغادير المغربي برصيد 11 عن صدارة المجموعة ويليه إنيمبا النيجيري برصيد 10 نقاط ليصبح ترتيب المجموعة كالتالي:-





1_ حسينية أغادير 11 نقاط

2_ إنيمبا 10 نقاط

3_ بارادو 8 نقاط

4_ سان بيدرو 3 نقاط.