الطيران المدني: تنسيق كامل مع "الصحة" لاستعادة المصريين المتواجدين بالصين

قال اللواء منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، إن طائرة استعادة المصريين المتواجدين في الصين أقلعت الأحد، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة.



وأشار "مناع"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مصر النهارده"، المذاع على القناة الأولى، إلى أنه تم تزويد الطائرة بطبيب نساء وولادة وطبيب أطفال؛ لأن هناك احتمالية وجود حالة ولادة على الطائرة.



وأضاف نائب وزير الطيران المدني، أن الطائرة مجهزة بكل الوسائل الطبية؛ لضمان راحة الركاب، موضحًا أن الطائرة وصلت إلى مدينة ووهان الصينية، وأن الترتيبات تتم على أعلى مستوى مع السفير المصري بالصين، والجهات المعينة الرحلة مجانية بالكامل.

