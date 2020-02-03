مصري قادم من "ووهان" يكشف حقيقة إصابة العائدين بفيروس كورونا

كشف محمد بلال، مصري قادم من ووهان الصينية، تفاصيل عملية إجلاء المصريين من المدينة الموبوءة، مؤكًدا أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة من المصريين.



وقال "بلال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد: "خضعنا لفحص طبي دقيق في المطار بالصين، يشمل فحصا حراريا، فضلا عن فحص الحقائب"، متابعا: " إجراءات طبية مشددة في مطار ووهان ولأول مرة أرى هذه التدابير".



وأضاف، أن السفارة المصرية وضعت خطة دقيقة جدا لنقلنا إلى المطار، وجميع الأتوبيسات وصلت في نفس التوقيت"، مشيرا إلى أن الجالية تعاونت مع السفارة لتنفيذ خطة الإجلاء، معقبا: "شعرنا أن الدولة مش ناسية أبنائها، وأننا خرجنا من الأزمة بعدما أبلغنا السفير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بنقلنا إلى مصر"، معلقا "عايزين الناس تكون مطمنة ونحن حريصين عليهم جدا".

