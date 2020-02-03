Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصري قادم من "ووهان" يكشف حقيقة إصابة العائدين بفيروس كورونا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:18 ص
Advertisements
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
كشف محمد بلال، مصري قادم من ووهان الصينية، تفاصيل عملية إجلاء المصريين من المدينة الموبوءة، مؤكًدا أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة من المصريين.

وقال "بلال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد: "خضعنا لفحص طبي دقيق في المطار بالصين، يشمل فحصا حراريا، فضلا عن فحص الحقائب"، متابعا: " إجراءات طبية مشددة في مطار ووهان ولأول مرة أرى هذه التدابير".

وأضاف، أن السفارة المصرية وضعت خطة دقيقة جدا لنقلنا إلى المطار، وجميع الأتوبيسات وصلت في نفس التوقيت"، مشيرا إلى أن الجالية تعاونت مع السفارة لتنفيذ خطة الإجلاء، معقبا: "شعرنا أن الدولة مش ناسية أبنائها، وأننا خرجنا من الأزمة بعدما أبلغنا السفير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بنقلنا إلى مصر"، معلقا "عايزين الناس تكون مطمنة ونحن حريصين عليهم جدا".
Advertisements

أخبار تهمك

بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي من الهلال بعد أحداث موقعة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 5 ساعات

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ ساعة

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي يتحدث عن أمنية الخطيب التي لم تتحقق في مباراة الهلال

منذ ساعة و 28 دقيقة

أحمد موسى يكشف مكان هبوط الطائرة القادمة من مدينة ووهان الصينية

منذ حوالي 4 ساعات

نجل نجم الأهلي يفجر مفاجأة عن قرار "كاف" بشأن نتيجة مباراة الهلال

منذ ساعة و 15 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر Manchester City LIVE رابط ماتش مان سيتي بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 7 ساعات

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

الآن

دفعت بها "الصحة" لمواجهة كورونا.. تعرف على سيارة الإسعاف القاتلة للفيروسات

منذ ساعتين و 23 دقيقة

خاص| إكرامي يقترب من العودة إلى ناديه السابق

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. أرسنال يستهدف خطف نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

«يلاشووت Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة Barcelona live

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 2-2-2020.. زيدان يضحي بنجمه من أجل الصفقة الكبرى.. وأزمة جديدة بسبب هدف برشلونة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

08:03 م

نجم الأهلي يتحدث عن أمنية الخطيب التي لم تتحقق في مباراة الهلال

11:26 م

أحمد موسى يكشف مكان هبوط الطائرة القادمة من مدينة ووهان الصينية

08:43 م

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 2-2-2020.. زيدان يضحي بنجمه من أجل الصفقة الكبرى.. وأزمة جديدة بسبب هدف برشلونة

11:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status