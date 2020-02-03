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"وجبة رنجة" وراء تسمم 3 أشخاص من أسرة واحدة بالقاهرة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:10 ص
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة رنجة فاسدة في حلوان بالقاهرة.

وورد لقسم شرطة حلوان، بلاغ من شخص يدعى مجدي يتهم فيه فسخاني بالتسبب في إصابته وزوجته، وابنته بحاله تسمم بعد تناولهم كمية من الرنجة.

وعلى الفور قامت نقطة الشرطة بإخطار العميد علاء جوده، مأمور قسم حلوان، الذي قام بتبليغ الإسعاف، والتي دفعت بسيارتين لنقل المصابين.

واستقبلت مستشفى حلوان العام سيدة تدعى أمل إبراهيم السيد، ٣٥ سنة، ربة منزل، ومقيمة بمنطقة المثلث في حلوان، واستقبلت مستشفى ١٥ مايو، المدعو "مجدي. م"، ٥٤ سنة، عاطل ومقيم نفس عنوان الأول، وابنته نور مجدي، سنتين، وبتوقيع الكشف الطبي عليهم تبين عدم وجود أي أمراض أو حالات تسمم.

وانتقل النقيب محمد محسن، رئيس الدورية لفحص البلاغ، وبمعاونة أمين شرطة إسلام الشيخ، المسؤول عن نقطة مستشفى حلوان العام، وتم تحرير محضر بالواقعة.
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