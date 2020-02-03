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أسعار الدولار اليوم الإثنين 3-2-2020.. والعملة الأمريكية ترتفع بالبنوك الخاصة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:05 ص
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سعر الدولار
سعر الدولار
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم:

تعافت أسعار الدولار في بعض البنوك الخاصة خلال تعاملات اليوم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي لتقترب من العودة لمستوي الـ 16 جنيه مع استقرار سعر العملة الأمريكية في البنوك الحكومية عند 15.75 جنيهًا للشراء مقابل 15.85 جنيهًا للبيع، وتتابع بوابة الفجر سعر الدولار لحظة بلحظة.



أسعار الدولار اليوم في البنوك :

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.7354

15.8686

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك مصر

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.76

15.86

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك بلوم

15.74

15.84

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.77

15.87

سعر الدولار في بنك SAIB

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك HSBC

15.75

15.85

سعر الدولار في المصرف العربي

15.75

15.85

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.76

15.86

سعر الدولار في بنك عودة

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك المشرق

15.78

15.88

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.76

15.86

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.75

15.85

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.75

15.85

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.76

15.86

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.74

15.84

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.75

15.85

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