أسعار الدولار اليوم الإثنين 3-2-2020.. والعملة الأمريكية ترتفع بالبنوك الخاصة

أسعار الدولار اليوم:





تعافت أسعار الدولار في بعض البنوك الخاصة خلال تعاملات اليوم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي لتقترب من العودة لمستوي الـ 16 جنيه مع استقرار سعر العملة الأمريكية في البنوك الحكومية عند 15.75 جنيهًا للشراء مقابل 15.85 جنيهًا للبيع، وتتابع بوابة الفجر سعر الدولار لحظة بلحظة.













أسعار الدولار اليوم في البنوك :