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نجم الأهلي يتحدث عن أمنية الخطيب التي لم تتحقق في مباراة الهلال

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:26 م
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ايمن اشرف
ايمن اشرف
علي نبوي
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حكى أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كواليس مباراة الفريق الأحمر أمام الهلال السوداني أمس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"الحمد لله ببارك للاعبين الرجال والبعثة المتواجدة بقياد الكابتن محمو الحطيب".

وأضاف :"الأمور كانت صعبة ولكن في النهاية الحمد لله نجحنا في الصعود كان لدينا أمل في الصعود كأول المجموعة ولكن قدر الله".

وتابع :"الحمد لله على المشاركة في المباراة أتدرب جيدًا وأسعى لتنفيذ ما يطلب مني".

وواصل :"المدرب فايلر أشركني في مركز الظهير الأيسر وأقاتل في أي مكان وأنا تحت أمر النادي في أي مكان".

وأشار :"ليست لدي مشكلة اللعب في أي مركز، أنا تحت أمر الجهاز الفني سواء أشركني كظهير أيسر أو قلب دفاع ".

وأردف :"نحن وأهالي السودان أخوات والاستقبال كان رائعا ولكن أحداث المباراة كانت صعبة للغاية، فالجمهور كان متحمسا ولكن نجحنا في الخروج بالشئ الإيجابي وصعدنا للربع النهائي".

وأشار :"لاعبو الأهلي لديهم خبرات كبيرة واللاعبين الكبار أوصلوا لنا أن مثل هذه المباريات هي من تصنع النجوم أمثال أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور، وهم بالفعل أكدوا لنا أن مثل هذه المباريات هي من تصنع النجوم وفي النهاية نجحنا في الصعود".

وعن كيفية الخروج من ملعب المباراة عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية قال :"لم يكن هناك تنسيق عقب نهاية المباراة، بعد نهاية المباراة سارعنا إلى غرفة خلع الملابس لكننا عدنا مرة أخرى إلى الدكة بعدما وجدنا الغرفة مغلقة وبقينا على دكة البدلاء لمدة نصف ساعة تقريبًا ثم دخلنا لغرف خلع الملابس وبقينا بها لساعة ونصف".

وأوضح :"الأمور كانت هادئة والأمن لعب دورا كبيرا في تأميننا كابتن محمود الخطيب تحدث معنا على قيمة الأهلي وضرورة صناعة تاريخ لأنفسنا ولا بد من المحاربة على كل مباراة نلعبها".

وعن رد فعل الخطيب بعد المباراة قال :"عقب المباراة كان سعيدًا للغاية وكان يريد الصعود كأول المجموعة لكن في النهاية لم يحدث وأمامنا تحديات كبيرة".

وحول الفريق الذي يتمنى مواجهته في ربع النهائي قال :"لكي تتوج باللقب عليك الفوز أمام أي فريق تواجهه، الفرق المتواجدة في دور الثمانية كبيرة".

وأردف :"كلنا على قلب رجل واحد وإن شاء الله نتوج في النهاية بلقب بطولة إفريقيا".

وحول سر تطور مستوى الأهلي مع الفريق قال :"المدير الفني فايلر يطلب منا الاستمتاع في الملعب بالكرة، وهذا الأمر يساعدنا كثيرًا في المباريات ويساعد أيضًا ظهورنا بشكل مميز".

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الكلمات المفتاحية

محمود الخطيب رياضة دوري ابطال افريقيا ايمن اشرف الهلال السودانى الاخبار الرياضية

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