أسعار الذهب اليوم الإثنين 3-2-2020.. وتوقعات جديدة للمعدن الأصفر









أسعار الذهب اليوم





بأول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، استقرت أسعار الذهب مع توقعات أن تستأنف الارتفاع في وقت لاحق مع استمرار المخاوف من انتشار فيروس كورونا ، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة كما يلي:













أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين:





سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 794.75 جنيهًا.





سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 695 جنيهًا.





سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 595.75 جنيهًا .





سعر الجنيه الذهب سجل 5,560 جنيهًا.









أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





سجل الذهب عيار 18 سعر595.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 695 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 794.75 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,560 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 794 إلى 797 عيار 22 728 إلى 730 عيار 21 695 إلى 697 عيار 18 596 إلى 597 عيار 14 463 إلى 465 عيار 12 397 إلى 398 الاونصة 24.702 إلى 24.773 الجنيه الذهب 5,560 إلى 5,576 الكيلو 794.286 إلى 796.571 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 794.75جنيه 51.11 $ سعر الذهب عيار 22 728جنيه 46.85 $ اسعار الذهب عيار 21 695جنيه 4472 $ اسعار الذهب عيار 18 595.75جنيه 38.33 $ سعر الذهب عيار 14 463.25جنيه 29.81 $ سعر الذهب عيار 12 397.25جنيه 25.81 $ سعر الذهب عيار 9 297.75جنيه 19.17 $ اسعار أوقية الذهب 27,700 جنيه 1,590 $ اسعار جنيه الذهب 5,560 جنيه 357.77 $ اسعار كيلو الذهب 789,714 جنيه 51,109 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 2 فبراير 797.75 698 598.25 465.25 398.75 1 فبراير 797.75 698 598.25 465.25 398.75 31 يناير 797 697 597 493 340 30 يناير 794.25 695 595.75 463.25 397.25 29 يناير 790.75 692 593.25 461.25 395.5 28 يناير 788.5 690 591.5 460 394 27 يناير 793.25 794 594.75 462.75 396.5 26 يناير 798.94 699.09 599.21 466.05 399.47 25 يناير 798.94 699.09 599.21 466.05 399.47 24 يناير 798.80 698.97 599.11 465.97 399.40 23 يناير 792.32 693.30 594.25 462.19 396.16









توقعات أسعار الذهب





توقعت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن تواصل أسعار الذهب الارتفاع خلال الفترة المقبلة، بسبب تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلي ارتفاع نسبة المبيعات خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الفترة الحالية لا تمثل فرصة مثالية للبيع.













وأشارت إلي أن التوقعات تؤكد صعود سعر الأوقية فوق مستوي الـ 1600 دولار خلال الأسبوع المقبل.



