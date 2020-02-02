أسعار الذهب اليوم الإثنين 3-2-2020.. وتوقعات جديدة للمعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
794 إلى 797
|
عيار 22
|
728 إلى 730
|
عيار 21
|
695 إلى 697
|
عيار 18
|
596 إلى 597
|
عيار 14
|
463 إلى 465
|
عيار 12
|
397 إلى 398
|
الاونصة
|
24.702 إلى 24.773
|
الجنيه الذهب
|
5,560 إلى 5,576
|
الكيلو
|
794.286 إلى 796.571
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
794.75جنيه
|
51.11 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
728جنيه
|
46.85 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
695جنيه
|
4472 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
595.75جنيه
|
38.33 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
463.25جنيه
|
29.81 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
397.25جنيه
|
25.81 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
297.75جنيه
|
19.17 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
27,700 جنيه
|
1,590 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,560 جنيه
|
357.77 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
789,714 جنيه
|
51,109 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
2 فبراير
|
797.75
|
698
|
598.25
|
465.25
|
398.75
|
1 فبراير
|
797.75
|
698
|
598.25
|
465.25
|
398.75
|
31 يناير
|
797
|
697
|
597
|
493
|
340
|
30 يناير
|
794.25
|
695
|
595.75
|
463.25
|
397.25
|
29 يناير
|
790.75
|
692
|
593.25
|
461.25
|
395.5
|
28 يناير
|
788.5
|
690
|
591.5
|
460
|
394
|
27 يناير
|
793.25
|
794
|
594.75
|
462.75
|
396.5
|
26 يناير
|
798.94
|
699.09
|
599.21
|
466.05
|
399.47
|
25 يناير
|
798.94
|
699.09
|
599.21
|
466.05
|
399.47
|
24 يناير
|
798.80
|
698.97
|
599.11
|
465.97
|
399.40
|
23 يناير
|
792.32
|
693.30
|
594.25
|
462.19
|
396.16