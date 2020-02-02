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أسعار الذهب اليوم الإثنين 3-2-2020.. وتوقعات جديدة للمعدن الأصفر

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:49 م
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سعر الذهب
سعر الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم

بأول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، استقرت أسعار الذهب مع توقعات أن تستأنف الارتفاع في وقت لاحق مع استمرار المخاوف من انتشار فيروس كورونا، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة كما يلي:



أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين:

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو  794.75 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 695 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 595.75 جنيهًا .

سعر الجنيه الذهب سجل 5,560  جنيهًا.


أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل الذهب عيار 18 سعر595.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 695  جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 794.75 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,560  جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

794 إلى 797

عيار 22 

728 إلى 730

عيار 21

695 إلى 697

عيار 18

596 إلى 597

عيار 14

463 إلى 465

عيار 12

397 إلى 398

الاونصة

24.702 إلى 24.773

الجنيه الذهب

5,560 إلى 5,576

الكيلو

794.286 إلى 796.571

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 794.75جنيه      

 51.11 $

سعر الذهب عيار 22

 728جنيه

 46.85 $

اسعار الذهب عيار 21

695جنيه

4472 $

اسعار الذهب عيار 18

 595.75جنيه

38.33 $

سعر الذهب عيار 14

463.25جنيه

29.81 $

سعر الذهب عيار 12

397.25جنيه

25.81 $

سعر الذهب عيار 9

297.75جنيه

19.17 $

اسعار أوقية الذهب

27,700 جنيه

1,590 $

اسعار جنيه الذهب

5,560 جنيه

357.77 $

اسعار كيلو الذهب

789,714 جنيه

51,109 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

2 فبراير

797.75

698

598.25

465.25

398.75

1 فبراير

797.75

698

598.25

465.25

398.75

31 يناير

797

697

597

493

340

30 يناير

794.25

695

595.75

463.25

397.25

29 يناير

790.75

692

593.25

461.25

395.5

28 يناير

788.5

690

591.5

460

394

27 يناير

793.25

794

594.75

462.75

396.5

26 يناير

798.94

699.09

599.21

466.05

399.47

25 يناير

798.94

699.09

599.21

466.05

399.47

24 يناير

798.80

698.97

599.11

465.97

399.40

23 يناير

792.32

693.30

594.25

462.19

396.16


توقعات أسعار الذهب

توقعت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن تواصل أسعار الذهب الارتفاع خلال الفترة المقبلة، بسبب تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلي ارتفاع نسبة المبيعات خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الفترة الحالية لا تمثل فرصة مثالية للبيع.



وأشارت إلي أن التوقعات تؤكد صعود سعر الأوقية فوق مستوي الـ 1600 دولار خلال الأسبوع المقبل.

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