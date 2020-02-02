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عارفة عبدالرسول تكشف لـ"الفجر الفني" عن كواليس العمل مع رانيا يوسف

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:36 م
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عارفة عبدالرسول
عارفة عبدالرسول
ولاء عبد الناصر
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أوضحت الفنانة عارفة عبد الرسول، بسعادتها التامة لخوض تجربة "الآنسة فرح"، لأنه دور جديد بالنسبة لها عن ماقدمته من قبل.

وكشفت عارفة عبد الرسول لـ"الفجر الفني" كواليس العمل مع كلا من الفنانة "رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد"، قائلة "أنا أعرف أسماء كويس واشتغلت معه من قبل كتير ولكن الجديد بالنسبة لي رانيا يوسف التى تتسم بالطيبة والجدعنة والحب لكل زملائها وأنا حبيتها جدا".

واستكملت 'عارفة' حديثها" أنا ورانيا وأسماء كنا بنقعد نغني طول الوقت لدرجة أننا قولنا طب ما نعمل فرقة بقي لأننا حافظين أغاني قديمة كتير".

مسلسل الآنسة فرح مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، من بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد كيلانى، وهبة عبدالعزيز، وهدى مجد، وعارفة عبدالرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، وائل فرج.
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