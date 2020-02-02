مفاجأة.. أرسنال يستهدف خطف نجم ريال مدريد

أظهر نادي أرسنال الإنجليزي رغبة في التعاقد مع واحد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





أرسنال يستهدف ضم أسينسيو





وكشفت شبكة "دون بالون" الإسبانية أن نادي أرسنال يستهدف التعاقد مع الإسباني ماركو أسينسيو نجم نادي ريال مدريد في الصيف القادم.





إصابة أسينسيو واستغلال أرسنال





وأشارت الصحيفة إلى أن فترة غياب أسيسنيو عن صفوف نادي ريال مدريد الطويلة بسبب الإصابة ستقف عائق أمامه ليحجز مكان من جديد في تشكيل الفريق الأساسي عقب تعافيه بشكل كامل مما قد يدفعه للرحيل عن النادي.





وكان أسينسيو قد تعرض إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ فترة طويلة تسببت في غيابه عن صفوف نادي ريال مدريد ولكن كان الفرنسي زين الدين زيدان يطمأنه دائما أن الفريق في انتظار عودته.





وأكدت الصحيفة أن نادي أرسنال يراقب عن بعد موقف ماركو أسينسيو النهائي من البقاء في ريال مدريد عقب عودته للمشاركة مع الفريق وتعافيه بشكل كامل من الإصابة.





عودة أسيسنيو للتدريبات





وكان تدريبات نادي ريال مدريد قد شهدت عودة أسينسيو منذ يومين وتعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها ولكن لم يتم تحديد موعد عودته للمباريات حتى الآن.





ويحتل نادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 49 نقطة من اصل 22 مباراة خاضها حتى الآن.



