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بسبب "كورونا".. الجيش الإسرائيلي يمنع جنوده من السفر إلى هذه الدول

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:09 م
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جنود من الجيش الإسرائيلي
جنود من الجيش الإسرائيلي
وكالات
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أنه "أصدر قائمة بمجموعة من الدولة التي يمنع السفر إليها خلال الفترة الحالية، وحتى إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد".

وأمر الجيش الإسرائيلي، جنوده بعدم السفر إلى الصين وهونج كونج عقب انتشار فيروس الكورونا بهما، وفقًا لموقع "عكا" للشئون الإسرائيلية. 

وأمر الجيش جنوده بـ"التوقف عن السفر حتى إشعار آخر إلى الصين وهونج كونج، وكذلك تقليل السفر إلى سنغافورة وتايلاند قدر الإمكان"، حسب ما ذكر موقع "القناة الـ7" الإسرائيلية.

وكلف الرئيس الصيني شي جين بينج، في وقت سابق من اليوم، الجيش بالإبقاء على مهمته الراسخة في الأذهان، وتحمل مسؤولية الإسهام بالفوز في المعركة ضد وباء فيروس "كورونا" الجديد.

وقال الرئيس الصيني: إن "الجيش طبق قرارات وترتيبات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بحزم، بعد انتشار فيروس كورونا في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي".

وأضاف: أن "القوات المسلحة بدأت سريعا في آلية مشتركة؛ لمنع الوباء والسيطرة عليه وأرسلت فرقًا طبية عالية المستوى لمكافحة الوباء في الجبهة الأمامية"، وذلك حسب ما نقبت وكالة "شينخوا".

وأوضح، أن "مهمة الوقاية من الوباء والسيطرة عليه لا تزال صعبة ومعقدة"، مطالبا القوات المسلحة بتحمل مسؤوليتها والمحاربة في المعركة القاسية ومساعدة السلطات المحلية بشكل فعال في مكافحة الوباء.

وأعلنت الصين، في وقت سابق، اليوم ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" الجديد إلى 304 شخصًا، فيما ارتفع عدد المصابين المؤكدين إلى 14.380 حالة.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس الكورونا الجيش الإسرائيلي الجيش إسرائيل

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