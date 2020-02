فيلم 1917 يحصد جائزة أفضل فيلم من جوائز BAFTA 2020

واحتضنت قاعة "ألبيرت" الملكية، فعاليات حفل الجوائز بدورته رقم 73 لعام 2020 الجاري، وقد شهد حفل هذا العام إضافة جائزة جديدة لقائمة الجوائز للمرة الأولى هي جائز أفضل " Casting" لفيلم.

وحظي فيلم "جوكر" للنجم واكين فينيكس بالعدد الأكبر من الترشيحات لجوائز هذا العام، بترشحه لـ 11 جائزة، ومن بعده جاء فيلم The Irishman وفيلم Once Upon a Time in Hollywood بترشح كل منهما لـ 10 جوائز.

واحتضنت قاعة "ألبيرت" الملكية، فعاليات حفل الجوائز بدورته رقم 73 لعام 2020 الجاري، وقد شهد حفل هذا العام إضافة جائزة جديدة لقائمة الجوائز للمرة الأولى هي جائز أفضل " Casting" لفيلم.

وكان مرشحا لنفس الفئة من الجوائز كل من فيلم 1917 للمخرج البريطاني سام مينديز، وفيلم The Irishman للمخرج مارتن سكورسيزي، وفيلم جوكر للمخرج تود فيليبس، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood للمخرج كوينتن ترانتينو وفيلم Parasite للمخرج الكوري الجنوبي بونج جون هو.