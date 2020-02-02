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مواعيد مباريات استون فيلا في شهر فبراير (تريزيجيه والمحمدي)

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:12 م
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استون فيلا
استون فيلا
علي ماهر حلمي
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يدخل نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه شهر فبراير بالعديد من المباريات القوية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " ويسعى النادي الإنجليزي العريق في الابتعاد عن مراكز الهبوط بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية حيث يحتل نادي استون فيلا المركز السادس عشر في جدول ترتيب بطولة البريميرليج بعد مرور 25 جولة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وبدأ نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه شهر فبراير بهزيمة قاسية من نظيره نادي بورنموث بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت علي الملعب الدولي لنادي بورنموث.

ويستضيف نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه نظيره نادي نادي توتنهام هوتسبير يوم 15 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمنجهام ويحل بعدها نادي استون فيلا ضيفا على حساب نظيره نادي ساوثهامتون يوم 22 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب سانت ميري الدولي بمدينة ساوثهامتون.

وتأجلت مواجهة نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه امام نظيره نادي شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " لوقت آخر بعد تأهل استون فيلا للمباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية حيث سيواجه نادي مانسشتر سيتي يوم 1 مارس المقبل علي ملعب ويمبلي الشهير بالعاصمة الإنجليزية لندن.
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الكلمات المفتاحية

تريزجيه المحمدي استون فيلا

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