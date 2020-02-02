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المتأهلون إلى دور الـ8 في الكونفدرالية الإفريقية 2020

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:12 م
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الكونفيدرالية
الكونفيدرالية
محمد الدمتناوي
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أسدل الستار عن مباريات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والتي شهدت مفاجآت عديدة، نستعرضها لكم في السطور التالية.

شهدت الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، فوز نادي بيراميدز على نظيره إف سي نواذيبو، بهدف نظيف سجله أحمد أيمن منصور.

كما تعادل المصري البورسعيدي مع فريق إينوجو رينجرز، بهدف لكل فريق.

وتأهل 8 فرق لدور الثمانية ببطولة الكونفدرالية الإفريقية :-

شهدت منافسات المجموعة الأولى تأهل كل من بيراميدز برصيد 15 نقطة، والمصري البورسعيدي برصيد 10 نقاط.

أما عن المجموعة الثانية فقد تأهل فريق نهضة بركان المغربي برصيد 11 نقطة، ونادي زاناكو الزامبي برصيد 10 نقاط.

وبالنسبة للمجموعة الثالثة، فقد تأهل كل من فريقي حوريا كوناكري الغيني برصيد 14 نقطة، ونادي النصر الليبي برصيد 8 نقاط.

ومع ختام مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والمجموعة الرابعة والتي تأهل عنها كل من حسنية أغادير المغربي برصيد 11 نقطة، ونادي إنيمبا النيجيري برصيد 10 نقاط.

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الكلمات المفتاحية

رياضة اينوجو رينجرز الكونفيدرالية الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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