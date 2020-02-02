الخارجية الألمانية: تقرر غقد اجتماع حول ليبيا في منتصف مارس القادم





أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مساء اليوم الأحد، أنه "تقرر عقد اجتماع جديد في منتصف شهر مارس المقبل، لوزراء خارجية الدول التي تسعى للتوسط في التوصل لحل الأزمة الليبية".





وكانت القوى الخارجية، قد اتفقت خلال اجتماع قمة عُقد في برلين في يوم الأحد الموافق 19 يناير الماضي، على تعزيز هدنة هشة في ليبيا.





وقال وزير هيكو ماس، لمحطة (زد.دي.إف) الألمانية: إن "كل وزراء الخارجية الذين كانوا موجودين في الاجتماع الذي عقد بشأن ليبيا في برلين في الآونة الأخيرة سيلتقون من جديد في منتصف مارس"، مضيفأً " أن من المهم ضرورة اجتماع الأطراف الليبية "خلال الأيام القليلة المقبلة".





وأخفقت لجنة تم تشكيلها في مؤتمر برلين وتضم مسؤولين عسكريين من كل الأطراف في عقد اجتماع كان مقررًا، تحت إشراف الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي.





وقال وزير الخارجية الألماني: إن "برلين ستعمل مع مجلس الأمن الدولي لوضع قرار حتى تعرف الدول، التي تخرق حظر التسليح، الذي تفرضه الأمم المتحدة أنه يتعين عليها توقع عواقب".



