أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 2-2-2020.. زيدان يضحي بنجمه من أجل الصفقة الكبرى.. وأزمة جديدة بسبب هدف برشلونة

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 2 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رفض دوناروما حارس مرمى ميلان تجديد عقده مع فريقه واقترابه من الإنضمام إلى الملكي في الصيف المقبل.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- فاران يعلق على الفوز في ديربي مدريد

أشاد رافاييل فاران مدافع ريال مدريد بزملائه ميندي وبنزيما عقب الفوز على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في ديربي مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو وذلك في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

وقال فاران في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية :" ميندي؟ قوته البدنية لا تُصدق، إنه يتكيف بشكل جيد للغاية".

وأضاف :"أحاول أن أجعل ميندي يشعر بالارتياح أثناء اللعب وأقول له إنه ينبغي أن يستمر على هذا النحو".

وعن بنزيما صاحب هدف الفوز، قال فاران:"بنزيما مهاجم رائع واستغل الفرصة التي حظى بها وسجل هدف الفوز، أنا سعيد جدًا له وسعيد بثقته بنفسه وبالفريق".

وعن مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، علق فاران قائلا:"مانشستر سيتي فريق رائع وستكون المباراة صعبة، مباراة إقصائية متقاربة جدًا ويمكن أن تُحسم عن طريق التفاصيل البسيطة، إنه فريق يلعب بشكل جيد ومن المؤكد أنها ستكون مواجهة رائعة لأنها ستجمع فريقين رائعين".





- هدف ريال مدريد يقترب من الرحيل عن ميلان في الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مسئولي ميلان الإيطالي استقروا علي بيع جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق في الصيف المقبل إلى ريال مدريد الإسباني خاصة بعد أن رفض دوناروما تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2021.

وأفاد موقع توتو ميركاتو الإيطالي أن مسئولي ميلان يفكرون في الموافقة علي رحيل دوناروما إلي ريال مدريد من أجل الاستفادة مادياً منه وذلك في ظل اهتمام ريال مدريد المتزايد به خلال الفترة الماضية.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن باولو مالديني المدير الرياضي لميلان وزفونيمير بوبان رئيس قطاع الكرة القدم في ميلان يدركان بالفعل أنهما لن يتمكنا من الاحتفاظ بدوناروما، حيث أنه هناك رفضاً تاماً من جيانلويجي دوناروما لتجديد عقده مع ميلان وهذا ما يسهل مهمة ريال مدريد في الحصول على توقيعه رسميًا في نهاية الموسم الحالي على الرغم من وجود الحارس البلجيكي تيبو كورتوا وألفونس أريولا الحارس المعار من باريس سان جيرمان الفرنسي.





- نجم ريال مدريد السابق ينهي علاقته بجماهير الملكي

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد وريال مدريد السابق تكفل بحق الرد والدفاع عن نفسه بعد هجوم جماهير ناديه السابق ريال مدريد عليه في ديربي مدريد أمس السبت الذي فاز به الميرينجي بهدف نظيف من توقيع كريم بنزيما.

وكشفت وسائل الإعلام أن جماهير الملكي ظلت تردد أنشودة مستفزة لنجم فريقها السابق خاصة بعد فشل محاولاته في الحصول على ركلة جزاء بعد سقوطه داخل مربع العمليات.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه على الرغم من أن موراتا علاقته الوثيقة بريال مدريد على مدار السنوات التي قضاها في قلعة سانتياجو بيرنابيو إلا أن مباراة ديربي مدريد شهدت نهاية هذه العلاقة.

وأفادت وسائل الإعلام بأن جماهير الريال ظلت تقول"موراتا فأر .. موراتا فأر" ليرد موراتا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بعد ديربي مدريد قائلاً:"فخور بانتمائي لهذا النادي وفخور كوني من الهنود واليوم كما هو الحال دائمًا أكثر من أي وقت مضى يحيا أتلتيكو".





أخبار ريال مدريد





- مهاجم ليل يقحم ريال مدريد في أزمة مع برشلونة

يسعى ناديا برشلونة وريال ودريد للتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمان مهاجم فريق ليل الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتألق أوسيمان في صفوف فريق ليل هذا الموسم بتسجيله 15 هدفا وصناعة 5 خلال 31 مباراة خاضها هذا الموسم.

وأوضح موقع "لو سبورت 10" الفرنسي أن الريال والبارسا يريدان ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل من أجل تدعيم خط هجومهما.

ويبحث برشلونة بين فرق أوروبا عن ضم مهاجم جديد صغير في السن، مع كبر سن نجمه الأوروجواياني لويس سواريز، 33 عاماً.

ويأمل ريال مدريد في إيجاد مهاجم للمستقبل مع كبر سن الفرنسي كريم بنزيما 32 سنة، وعدم تأقلم الصربي لوكا يوفيتش القادم من آينتراخت فرانكفورت الألماني على الأجواء في نادي العاصمة الإسبانية





- ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمه من أجل لاعب بايرن ميونخ

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مستعد للتضحية بنجمه الألماني توني كروس للحصول على خدمات مواطنه جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ الألماني.

وكشف موقع الديسمارك الإسباني أن ريال مدريد من الممكن أن يستخدم كروس البالغ من العمر 30 عامًا لإقناع الفريق البافاري بالتنازل عن خدمات كيميتش في الصيف المقبل مثلما حدث في عام 2014 عندما أدرج ريال مدريد تشابي ألونسو ضمن عملية التعاقد مع كروس من بايرن ميونخ الألماني.

وأكد الموقع الإسباني أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مازال هدف النادي الملكي الأول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تخطط إدارة الملكي لتقديم عرض خرافي من أجل الفوز بخدماته.

وأوضح الموقع الإسباني أن ريال مدريد يضع عينه أيضًا على كلا من الإسباني فابيان رويز نجم خط وسط نابولي والهولندي دوني فان دي بيك نجم خط وسط آياكس أمستردام الهولندي من أجل تدعيم تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في الصيف المقبل.

وذكر الموقع الإسباني أن ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة بعد مرور 22 جولة في البطولة المحلية.





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- يوفنتوس يخطط لخطف هدف ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي مازال متمسكًا بالأمل في الحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي ونجم السيدة العجوز السابق.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن يوفنتوس نجح في توفير 11 مليون يورو حتى يونيو المقبل أي ضعف في الموسم المقبل وجاء هذا من تأثير بيع نجميه ماندزوكيتش وإيمري تشان على الميزانية العمومية، حيث لا يزال اللاعبون يتعاقدون مع الفريق حتى 2021 و2022 على التوالي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن الأموال التي تم توفيرها من مغادرة الكرواتي والألماني ستضمن سيولة يوفنتوس المالية التي يمكن استخدامها بالفعل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مع وجود هدف واحد وكبير وهو الفرنسي بول بوجبا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نصح فيرنانديز بالانضمام إلى مانشستر يونايتد حتى يتمكن يوفنتوس نفسه من استعادة جهود نجمه بول بوجبا وأن يكونا سويًا في صفوف السيدة العجوز.





- فالفيردي أفضل لاعب في موقعة ريال مدريد وأتلتيكو

‫اختير الأوروجوياني فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد رجلًا لمباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد والتي حسمها الفريق الملكي لصالح بهدف نظيف.‬

‫ولعب فالفيردي دورًا كبيرًا في فوز ريال مدريد بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه طوال الـ٩٠ دقيقة.‬

‫وفاز ريال مدريد على جاره أتلتيكو مدريد بهدف نظيف سجله كريم بنزيمة في قمة مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".‬

‫وواصل ريال مدريد بفوزه صدراة ترتيب الليجا حسث رفع رصيده إلى ٤٩ نقطة، بفارق ٦ نقاط كاملة عن برشلونة الذي سيواجه ليفانتي غدًا.





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- زيدان يكشف سر صعوبة مباراة أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال سر صعوبة مباراة أتليتكو مدريد والتي فاز خلالها الفريق الأبيض بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو.

وقال زيدان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المباراة : "‏أتلتيكو انهم يدافعون جيدا ضدنا واكثر كثافة، وسيكون أمامنا دائما صعوبات في الديربي، ولا توجد مباراة سهلة في كرة القدم".

وأضاف : "في النهاية فزنا بالمباراة التي كانت مهمة للغاية، ويجب ان نستمر على نفس المستوى لان أمامنا الكثير من التحديات في جميع البطولات".

وتابع : "نحن سعداء بفوزنا اليوم بمباراة صعبة، ولدينا المزيد من المباريات الصعبة المتبقية في كاس الملك و الليجا، ولم نفوز بشي حتى الان فقط كاس السوبر، والطريق طويل جداً".



