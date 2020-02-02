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"واكين فينيكس" يحصد جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي من جوائز BAFTA 2020

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:17 م
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واكين فينيكس
واكين فينيكس
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز الأكاديمية البريطانية للفيلم على موقع تويتر، عن حصد النجم "واكين فينيكس" لجائزة أفضل ممثل بدور رئيسي من حفل الجوائز الشهير باسم "بافتا أوورد".

وكان مرشحا للفئة نفسها كل من النجم ليوناردو دي كابريو عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، والنجم آدم درايفر عن دوره في فيلم Marriage Story، والنجم تارون إيجرتون عن دوره في فيلم Rocketman، وواكين فينيكس عن دوره في فيلم "جوكر"، وجوناثان بريس عن دوره في فيلم The Two Popes.

ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل مخرج، والتي ترشح لها كل من المخرج سام مينديز عن إخراجه لفيلم 1917، والمخرج بونج جون هو عن إخراجه لفيلم Parasite، والمخرج تود فيليبس عن إخراجه لفيلم "جوكر"، والمخرج مارتن سكورسيزي عن إخراجه لفيلم THE IRISHMAN والمخرج كوينتن ترانتينو عن إخراجه لفيلم Once Upon a Time in Hollywood.
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