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"المسار" يحدث جدلا حول مشروع قطار "العين السخنة-العلمين"

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:07 ص
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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تجري وزارتي النقل والإسكان، تنفيذ مشروع قطار "العين السخنة- العلمين"، وهو مشروع يعد هو الأول في مرحلة إنشاء خط سكك حديد جديد بالكامل، حيث يضم بداخله محطات جديدة وقطارات حديثة وفائقة السرعة يصل مجموع أطوالها 2000 كم، بحيث يشتمل الخط الجديد على ثلاث مراحل الأولى هي: تنفيذ مشروع قطار يصل بين العلمين والعين السخنة، والمرحلة الثانية استكماله من الإسكندرية حتى أسوان والمرحلة الثالثة من العين السخنة ثم الغردقة وصولا للأقصر.

المسار المقترح:
قال شريف ياسين، خبير النقل وتكنولوجيا السكك الحديدية، إن المسار الذي اعتمدته دراسة المشروع لم يدرج القاهرة والجيزة ضمن محطات القطار مكتفيا بالمرور بالمدن الجديدة فقط، وأنه جعل لزاما على الركاب للسفر من القاهرة للإسكندرية باستخدام قطار العين السخنة - العلمين، أن يستقلوا المونوريل للوصول لمنطقة 6 أكتوبر، ومن ثم أخذ القطار السريع للوصول إلى الإسكندرية، وهو ما قيمه على أنه بلا فائدة، لأنه سيستغرق للوصول من القاهرة لمدينة 6 أكتوبر قرابة الساعة والنصف، بخلاف أن المونوريل سيكون مرتفع التكلفة، وعمليا لن يقوم الركاب بالذهاب من القاهرة لـ6 أكتوبر فقط للوصول إلى الإسكندرية، وأنهم سيقوموا باستخدام خط السكة الحديد الحالي من القاهرة للإسكندرية، توفيرا للوقت والجهد والمال. 

وأضاف ياسين في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن احد اسباب نجاح اقبال الجمهور على خطوط السكك الحديدية القديمة هو قربها من المدن، وعدم احتياج الركاب استخدام مواصلات أخرى للوصول للمحطات.

وأوضح، أن هناك مسارا مقترحا يشمل إنشاء 1000 كم خطوط، مرحلة أولى تربط بحري بقالي، من الإسكندرية لأسيوط باستخدام خط العلمين، ليمر الخط من العين السخنة، مرورا بالعاصمة الإدارية، 6 أكتوبر، القاهرة، السادات، الإسكندرية، برج العرب والعلمين، ويتم النزول قبلي ليمر الخط بالفيوم، المنيا ثم أسيوط.

واستطرد، أن هذا الخط سيقوم بخدمة مدينة السادات، ومدينة برج العرب، والإسكندرية، والقاهرة، و6 أكتوبر، وحلوان، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعاشر من رمضان، بلبيس، والعين السخنة، والفيوم وصولا إلى أسيوط، على أن يتم مد الخط مستقبلا من أسيوط وحتى أسوان كقطار سريع يعمل بالكهرباء ضمن مشروع خط واحد.


المسار المعلن وفق الدراسة:
من جانبها كانت النقل والإسكان أعلنتا أن المسار الناتج من قبل إتمام دراسة المشروع، شهد تقسيمه خط القطار إلى 3 قطاعات وهم:
- القطاع الأول:
يربط العاصمة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر بطول 122 كيلو مترا. 

- القطاع الثاني:
يربط مدينة 6 أكتوبر بالعلمين، ولهذا القطاع بديلين الأول: بطول 221 كيلومترا بحيث يكون موازيا لطريق وادى النطرون العلمين مرورا بمطار برج العرب بطول 99 كم، والثاني يصل طوله إلى 244 كم في مدينة برج العرب، وتتفرع منه وصلة للإسكندرية بطول 46 كم. 

- القطاع الثالث:
يهدف إلى ربط العاصمة الإدارية بميناء العين السخنة بطول 92 كم.

تكلفة المشروع:
ووفقا للدراسة التي اعدتها الوزارتين فإن تكلفة المشروع كأول قطار سريع وأول قطار عرضي في مصر، ستصل إلى 7-8 مليار دولار، غير متضمنة تكلفة 30 قطارًا سيتم تشغيلهم على المسار الجديد للقطار.
"المسار" يحدث جدلا حول مشروع قطار "العين السخنة-العلمين"
"المسار" يحدث جدلا حول مشروع قطار "العين السخنة-العلمين"
"المسار" يحدث جدلا حول مشروع قطار "العين السخنة-العلمين"
"المسار" يحدث جدلا حول مشروع قطار "العين السخنة-العلمين"
"المسار" يحدث جدلا حول مشروع قطار "العين السخنة-العلمين"
"المسار" يحدث جدلا حول مشروع قطار "العين السخنة-العلمين"
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مسار قطار العين السخنة العلمين قطارات كهربائية سريعة العاصمة الادارية الجديدة

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