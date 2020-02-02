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التعادل الإيجابي يحسم مباراة المصري وإينوجو رينجرز بالكونفيدرالية

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:53 م
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المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
محمد الصو
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انتهت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، ضد إينجو رينجرز النيجيري، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بكأس الكونفدرالية.

وأقيمت المباراة على ملعب الفريق النيجيري، لحساب الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الإفريقي، حيث تقدم محمود وادي المصري في الدقيقة السادسة من المباراة، فيما أدرك إيفانو جورج التعادل لصالح رينجرز في الدقيقة 20 من اللقاء.

وتُعد المباراة بين الطرفين، تحصيل حاصل حيث حسم بيراميدز سبورت والمصري البورسعيدي تأهلهما من المجموعة لدور الثمانية بالبطولة.

كان بيراميدز سبورت، حقق الفوز على نواذيبو الموريتاني بهدف نظيف بالمباراة التي أقيمت اليوم لحساب نفس الجولة.

ترتيب المجموعة الأولى
واحتل بيراميدز سبورت صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، من 5 مباريات فوز، وهزيمة وحيدة، فيما حل المصري البورسعيدي ثانيًا برصيد 10 نقاط، ثم إينجو رينجرز في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ونواذيبو الموريتاني بالمركز الأخير برصيد نقطتين.

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الكلمات المفتاحية

رياضة اينوجو رينجرز الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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