محمد كفافي يكشف فوائد انخفاض أسعار الفائدة (فيديو)

قال محمد كفافي، الخبير الاقتصادي، إن اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى انخفاض أسعار الفائدة من 17.25 في 2018 حتى 12.25 في هذه الفترة، أثر بشكل إيجابي على الإيداع والإقراض.



وأضاف "كفافي"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يُقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أنه ارتفعت حصيلة التقارير الائتمانية من راغبي الحصول على القروض كثيرًا مع انخفاض الفائدة، حيث حدث طفرة في طلبات الحصول على القروض ما بين 2018 حتى يومنا هذا.



وأشار إلى أن القروض الشخصية ارتفعت من 83 مليار في 2018 إلى 108 مليارات جنيه في 2019، بنسبة 30%، وارتفعت قروض السيارات من 19 مليار و700 ألف جنيه الى 26 مليار جنيه بنسبة 31%، والقروض العقارية ارتفعت من 17 مليار إلى 21 مليار جنيه بنسبة 22%.3