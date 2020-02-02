Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد كفافي يكشف فوائد انخفاض أسعار الفائدة (فيديو)

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:51 م
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال محمد كفافي، الخبير الاقتصادي، إن اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى انخفاض أسعار الفائدة من 17.25 في 2018 حتى 12.25 في هذه الفترة، أثر بشكل إيجابي على الإيداع والإقراض.

وأضاف "كفافي"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يُقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أنه ارتفعت حصيلة التقارير الائتمانية من راغبي الحصول على القروض كثيرًا مع انخفاض الفائدة، حيث حدث طفرة في طلبات الحصول على القروض ما بين 2018 حتى يومنا هذا.

وأشار إلى أن القروض الشخصية ارتفعت من 83 مليار في 2018 إلى 108 مليارات جنيه في 2019، بنسبة 30%، وارتفعت قروض السيارات من 19 مليار و700 ألف جنيه الى 26 مليار جنيه بنسبة 31%، والقروض العقارية ارتفعت من 17 مليار إلى 21 مليار جنيه بنسبة 22%.3
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كفافي المصرية للاستعلام الائتمانى الاستعلام الائتماني

أخبار تهمك

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

منذ يوم

رابط مباشر live | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ يومين

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر kora live | مباراة برشلونة أمام ليفانتي yalla messi

منذ أقل من ساعتين

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

منذ ساعتين و 12 دقيقة

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

منذ يوم

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ يوم

now | نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 برقم الجلوس على رابط وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة الرقمي (LMS) لينك سهل | "رسالة مهمة من وزير التربية والتعليم" (فيديو)

منذ يوم

يالا شوت PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر KORA STAR كورة لايف اون لاين رابط ماتش السيتيGOAL

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسى يكشف مكان هبوط الطائرة القادمة من مدينة ووهان الصينية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

منذ يوم

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ يوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 2-2-2020.. زيدان يضحي بنجمه من أجل الصفقة الكبرى.. وأزمة جديدة بسبب هدف برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ يوم

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر Barcelona CHAMPION كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

"المركزي" يحسم أسعار الفائدة اليوم.. وتوقعات باستمرار التثبيت

غدًا.. البنك المركزي ينظر في أسعار الفائدة مع توقعات بالتثبيت بعد تحرير سعر الوقود

نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 26/9/2019

خبير اقتصادي يكشف مصير الجنيه المصري عقب خفض أسعار الفائدة

تعرف على أبرز الفئات الرابحة من قرار خفض أسعار الفائدة (التفاصيل الكاملة)

تعرف على أبرز الفئات الخاسرة من خفض الفائدة (التفاصيل الكاملة)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

08:05 م

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

09:54 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر Barcelona CHAMPION كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

09:16 م

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

08:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status