خبير مالي يعرض أسباب تراجع مؤشرات البورصة المصرية اليوم

قال محمد عبدالهادي خبير أسواق المال ، إن مؤشرات البورصه المصريه تراجعت في أول جلسات الأسبوع والشهر، بشكل طفيف بعد الارتفاعات المحققة في جلستي الأربعاء والخميس، يأتى ذلك نتيجه للمفاوضات المحتمله بين شركه الاتصالات السعوديه "stc" وشركه فودافون العالميه للإستحواذ علي شركه فودافون مصر التي تمتلك شركه المصريه للإتصالات ٤٥% منها.





وأوضح الخبير لـ " الفجر " ، أن هذا التأثير لم يدوم طويلا نتيجه الانخفاضات الكبيره في البورصات العالميه والعربيه والمخاوف بشأن الأضرار الاقتصاديه المحتمله لتفشي مرض كورونا إذا تحول لوباء ، مما يعيد بالإذهان مرض سارس سنه ٢٠٠٣ ، حيث كلف الصين ما يقرب من ٤٠ مليار دولار ومما سوف يؤثر من معدلات النمو الاقتصادي العالمي.









وتابع الخبير: "حدث جني أرباح في شركه المصريه للإتصالات بعد الإعلان عن مذكره التفاهم مع شركه الاتصالات السعوديه ، والتى تنتظر موافقة الشريك لمده 75 يوم قابله للتفاوض، مما جعل المساهمين يفضلون عدم الانتظار والقيام بجني الأرباح".