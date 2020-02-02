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بتوجيه رئاسي.. تكريم شاب من قنا بعد انقاذه 16 مواطنا من الغرق (فيديو)

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:37 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال علي حسين، أحد الشباب المكرمين من محافظ قنا بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تكريمه من المحافظ جاء بعد انقاذه 16 شخصا من الغرق وبتوجيه من الرئيس شخصيا، موضحا أنه كان متوجه لعمله فوجد سيارة تغرق في الترعة.

وأشار "حسين"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أنه توجه على الفور إلى الترعة وكسر زجاج السيارة لانقاذ الركاب، معلقا: "كنت عامل عملية بقالي 40 يوم"، منوها بأن كل الركاب خرجوا بصحة جيدة، ولم يصبهم أي شيىء.

وأعرب أحد الشباب المكرمين من محافظ قنا بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته لتكريمه، "مبسوط، وفرحان بالروح الطيبة من الرئيس، وبنشكره على الأمن والأمان".

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