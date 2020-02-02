



بالاسم تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2020 في محافظة القليوبية برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية



نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القليوبية



نتائج الصف الثالث الإعدادي



بالاسم تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2020 في محافظة القليوبية برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية











تم الإعلان منذ قليل عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، ونقدم لكم روابط الدخول المباشرة على موقع الوزارة لمعرفة النتائج برقم الجلوس فقط ونحيطكم علمًا أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي ستظهر في باقي المحافظات قريبًا، لذلك تابع موقعنا الفجر لمعرفة كل ما هو جديد والروابط المفتوحة لمعرفة النتائج.تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة اقليوبية منذ لحظات ويمكن للجميع الآن الدخول على البوابة الإلكترونية للنتائج والتي نقدمها لكم في المقال والاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس والأسم والحصول على درجات الترم الأول 2020 في جميع المواد التي تم الاختبار فيها، كما تم ظهور عدة نتائج خلال الأيام الماضي مثل محافظة الجيزة والاسكندرية وكفر الشيخ ومطروح.تحظى هذا المرحلة بانشغال جميع أولياء الأمور بكافه ما يتعلق بها سواء المناهج الدراسية أو الامتحانات وكذلك نتائج الطلاب، حيث يطمح الطلاب في الحصول على نتائج جيده من أجل الوصول والالتحاق بتنسيق المرحلة الثانوية لذا تهتم وزاره التربية والتعليم بتوفير أفضل السبل لإتاحة أفضل جودة في التعليم لمساعده الطلاب ورفع المستوى التعليمي لهم، ومن الجدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية قد أنهوا الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول لهذا العالم الدراسي.وكانت محافظة الجيزة قد شهدت نسبة نجاح بلغت 72،8% بجميع المديريات التعليمية الخاصة بها حيث جاءت إدارة الهرم في المركز الأول ثم إدارة أكتوبر ثم الشيخ زايد بالمركز الثالث، وقام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالإعلان عن إعتماد النتائج اليوم لتكون متاحة للجميع.لقد أعلنت وزاره التربية والتعليم عن عدم إعلان أي نتائج للطلاب في جميع المحافظات حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات منذ الخميس الموافق الثالث والعشرين من يناير، وينتظر الآن الطلاب إعلان النتائج على المواقع الإلكترونية التي من المقرر رفع نتائج الطلاب عليها ومنها الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم وأيضا موقع اليوم السابع والمواقع الخاصة بمدريات التربية والتعليم في جميع المحافظات، وسيتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح.