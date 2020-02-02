لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة "قلاب"

طرحت الفنانة لطيفة التونسية، أغنية "قلاب"، على حسابها الرسمي، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ونشرت مقطع فيديو من الأغنية، على حسابها الشخصيظن عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت لطيفة، على مقطع الفيديو قائلة:"قب والطبع غلاب قلاب وفي ثانية دحلاب !! اغنية لطيفة الجديدة قلاب دلوقتي على قناتى الرسمية على يوتيوب".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة التونسية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًأ:"تجنن" وأضاف آخر"احسن فنانة في الوطن لعربي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"اي الجمال دا يا لطوف مش معقول كده كل أغنية أحلى من اللي قبلها"



ويذكر أن أغنية "قلاب"، من كلمات وألحان إسلام صبري، والكليب من إخراج عادل جمال.



