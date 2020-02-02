تحالف المنظمات الحقوقية بلندن: تركيا رقم 1 بالعالم في انتهاك حقوق الإنسان





شريف عبد الجميد





قال المتحدث الرسمي باسم شبكة تحالف المنظمات الحقوقية بلندن، إن هناك 120 دولة تقدموا بـ321 توصية لتركيا خلال المراجعة الدورية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، مضيفًا أن الدول التي وجهت انتقادات لتركيا كانت على رأسها ألمانيا وفرنسا والسويدوتابع "عبد الحميد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن هناك 540 ألف حالة ما بين تحقيق واختفاء قسري في تركيا، خلاف القبض على 120 صحفي دون تحقيق أو متابعة، وصلت لـ216 ألف موظف منهم 4400 قاضي، و24 ألف من جاهز الشرطة، و16 ألف من الأكاديميين، مشيرًا إلى أن سجل تركيا الحقوقي خلال الـ5 سنوات الماضية، خاضع للمراجعة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.ولفت إلى أن الجرائم الحقوقية التركية فاقت الوصف، فلم نسمعه عن تعرض 540 ألف فرد للاختفاء القسري، مشيرًا إلى أن أنقرة رقم 1 في العالم في انتهاك حقوق الإنسان.