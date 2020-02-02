حوريا كوناكري يفوزعلى النصر الليبي بهدفين بالكونفدرالية

احتفظ فريق حوريا كوناكري بصدارة ترتيب المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، عقب فوزه 2 / صفر على مضيفه النصر الليبي اليوم الأحد في الجولة السادسة (الأخيرة) للمجموعة، التي شهدت فوز دجوليبا المالي على مضيفه بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي بالنتيجة ذاتها.





ورفع حوريا رصيده إلى 14 نقطة على القمة، فيما ظل النصر في المركز الثاني برصيد ثماني نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على دجوليبا، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، وبقي بيدفيست في قاع الترتيب برصيد نقطتين.





وبذلك يلتقي حوريا في دور الثمانية مع أحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثلاث الأخرى، فيما يواجه النصر أحد متصدري تلك المجموعات.





وخاض حوريا والنصر المباراة بأعصاب هادئة بعد حسمهما التأهل للأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية، حيث كان اللقاء الذي جرى بينهما بالعاصمة المصرية القاهرة من أجل تحديد الفريق المتصدر للمجموعة.





وافتتح بونيفاسي هابا التسجيل لحوريا في الدقيقة 11، في حين تكفل دراماني نيكيما بتسجيل الهدف الثاني للفريق الغيني في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.