Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوريا كوناكري يفوزعلى النصر الليبي بهدفين بالكونفدرالية

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:52 م
Advertisements
حوريا كوناكري
حوريا كوناكري
وكالات
Advertisements
احتفظ فريق حوريا كوناكري بصدارة ترتيب المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، عقب فوزه 2 / صفر على مضيفه النصر الليبي اليوم الأحد في الجولة السادسة (الأخيرة) للمجموعة، التي شهدت فوز دجوليبا المالي على مضيفه بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي بالنتيجة ذاتها.

ورفع حوريا رصيده إلى 14 نقطة على القمة، فيما ظل النصر في المركز الثاني برصيد ثماني نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على دجوليبا، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، وبقي بيدفيست في قاع الترتيب برصيد نقطتين.

وبذلك يلتقي حوريا في دور الثمانية مع أحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثلاث الأخرى، فيما يواجه النصر أحد متصدري تلك المجموعات.

وخاض حوريا والنصر المباراة بأعصاب هادئة بعد حسمهما التأهل للأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية، حيث كان اللقاء الذي جرى بينهما بالعاصمة المصرية القاهرة من أجل تحديد الفريق المتصدر للمجموعة.

وافتتح بونيفاسي هابا التسجيل لحوريا في الدقيقة 11، في حين تكفل دراماني نيكيما بتسجيل الهدف الثاني للفريق الغيني في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.
Advertisements

أخبار تهمك

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر Barcelona CHAMPION كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ ساعة الا ربع

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر kora live | مباراة برشلونة أمام ليفانتي yalla messi

منذ ربع ساعة

رابط مباشر live | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ يوم

now | نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 برقم الجلوس على رابط وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة الرقمي (LMS) لينك سهل | "رسالة مهمة من وزير التربية والتعليم" (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

منذ يوم

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ يوم

أحمد موسى يكشف مكان هبوط الطائرة القادمة من مدينة ووهان الصينية

منذ ساعة و 17 دقيقة

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ يوم

بعد خسارة مانشستر سيتي.. كم نقطة يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

منذ ساعة

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

منذ يوم

موعد الإعلان الرسمي عن فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز

منذ 41 دقيقة

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

منذ ساعة الا ربع

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

منذ يوم

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ يوم

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر Manchester City LIVE رابط ماتش مان سيتي بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

08:05 م

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

09:54 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر Barcelona CHAMPION كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

09:16 م

أحمد موسى يكشف مكان هبوط الطائرة القادمة من مدينة ووهان الصينية

08:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status