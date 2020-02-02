برشلونة live.. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي الآن في الدوري الإسباني بدون تقطيع

- كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ليفانتي

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد ليفانتي حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 3، في قمة منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإسباني، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإسبانية.

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة مدربه كيكي سيتين لإستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للبلوجرانا للظفر بنقاط المباراة، لمواصلة امطاردة غريمه التقليدي ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، عن طريق تحقيق الفوز على ليفانتي Barcelona ONLINE.

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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة برشلونة ضد ليفانتي، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على برشلونة، نظرًا لقوة منافسه ليفانتي الذي يمتلك العديد من العناصر المميزه.







