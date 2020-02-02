375 مليون دولار غرامة لإحدي شركات الإتصالات بسبب "الإحتكار"

نقلت وكالة رويترز عن موقعان إخباريان إلكترونيان مغربيان اليوم الأحد، قيام الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنظيم الاتصالات بتغريم شركة اتصالات المغرب 3.6 مليار درهم (375 مليون دولار) بسبب ممارسات احتكارية.





ونقلت الوكالة عن موقعا ميديا24 وارتيكل 19 الناطقان بالفرنسية، هذه المعلومات عن مصادر لم يحددا اسمها في الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات. ولم يتسن الوصول للوكالة أو شركة اتصالات المغرب للتعليق على ذلك.





وقال الموقعان إن تلك الغرامة فرضت على الشركة الأسبوع الماضي وهي تماثل صافي الربح الذي حققته اتصالات المغرب خلال النصف الأول من عام 2019 وبلغ 321 مليون دولار.





وحثت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات شركة اتصالات المغرب في 2016 على الالتزام بالقواعد المنظمة لشركات الاتصالات .





وبعد ذلك بعامين أقامت شركة اتصالات منافسة دعوى قضائية ضد شركة اتصالات المغرب متهمة إياها بخرق قواعد المنافسة, ولم تعلق اتصالات المغرب على هذه الدعوى.





وشركة اتصالات المغرب مدرجة في بورصة الدار البيضاء للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية بفرنسا‭ ‬(يورونكست باريس) وتسيطر شركة اتصالات الإماراتية على 53 في المئة منها وتملك الدولة المغربية 22 في المئة.





ولشركة اتصالات المغرب فروع في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والجابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتوجو وجمهورية أفريقيا الوسطى.