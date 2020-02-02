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بث حي مشاهدة مباراة إنتر ميلان وأودينيزي بث مباشر اليوم الأحد 02 / 02 / 2020 الدوري الإيطالي

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:46 م
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يلتقي فريقي إنتر ميلان وأودينيزي
يلتقي فريقي إنتر ميلان وأودينيزي
الفجر الرياضي
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يلتقي فريقي إنتر ميلان وأودينيزي ضمن الجولة الثانية والعشرون من الدوري الايطالي ، علي استاد الفريولي ، تألق إنتر ميلان حتي وصل للمركز الثاني في الدوري برصيد 48 نقطة ويستعد اليوم أمام نادى أودينيزي في هذا اللقاء محققاً نتيجة إيجابية من أجل رفع رصيده إلي 51 والاقتراب من السيدة العجوز المتصدر حالياً للدوري ، يدخل نادى أودينيزي محتلاً للمركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة ، مباراة مهمة للطرفين خصوصاً انهما يحاولون حصد النقاط من أجل تحسين ترتيبهم بالدوري…

تنطلق المواجهة بين فريقي إنتر ميلان وأودينيزي في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:45 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 4 ويعلق علي اللقاء رؤوف خليف..

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة إنتر ميلان وأودينيزي مباشر في لقاء اليوم الأحد 02 / فبراير / 2020، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وأودينيزي مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي إنتر ميلان وأودينيزي مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

تشكيلة إنتر ميلان اليوم لمواجهة نادي أودينيزي في الدوري الايطالي هي كلا من هاندانوفيتش في حراسة المرمي، وأمامه كلا من سكرينيار ورانوكيا وغودين ودي ماركو وبورخا بروزو، وباريلا ولازارو، وكلا من لوكاكو وسانشيز في الهجوم.

سيتم وضع البث المباشر لمباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي قبل اللقاء بساعة.
انتر ميلان الساعة 9.45 علي قناة 4
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