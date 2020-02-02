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رابط مشاهدة مباراة انتر ميلان وأودينيزي بث مباشر اليوم 2-2-2020 في الدوري الايطالي

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:44 م
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مشاهدة مباراة انتر ميلان وأودينيزي
مشاهدة مباراة انتر ميلان وأودينيزي
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة انتر ميلان وأودينيزي بث مباشر اليوم 2-2-2020 في الدوري الايطالي
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معرفة موعد مباراة انتر ميلان وأودينيزي اليوم والقنوات الناقلة للمباراة
البطولة : الدوري الايطالي
القنوات : بي ان سبورت 4
المعلق : رؤوف خليف
الساعة : 9:45 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 10:45 مساء بتوقيت السعودية
⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

انتر ميلان الساعة 9.45 علي قناة 4
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