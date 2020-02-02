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الجبير يبحث مع السفير الروسي العلاقات الثنائية بين البلدين

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:31 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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اجتمع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأحد، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض؛ سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وتنامت علاقات التعاون بين المملكة وروسيا في المجالات المختلفة، لاسيما في قطاعات الطاقة والاستثمار والثقافة والتجارة والاقتصاد وغيرها.

ويعقد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، غداً الإثنين، في مقر الأمانة العامة بجدة، اجتماعا طارئا، لمناقشة خطة السلام التي طرحتها الإدارة الأمريكية.

ووفق بيان للمنظمة، هنأ الأمين العام للمنظمة، حمد ناصر المحمد الصباح على منصبه الجديد، متمنياً له كل النجاح والتوفيق، ومعرباً في الوقت ذاته عن تقديره الكبير لسلفه وإلى كل القيادة الكويتية.

وجددت المنظمة، في بيان أصدرته في وقت سابق، تأكيد موقفها المبدئي ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن حل القضية الفلسطينية لا بد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

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الكلمات المفتاحية

العلاقات السفير الروسي الجبير الثنائية ؤ

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