الجبير يبحث مع السفير الروسي العلاقات الثنائية بين البلدين

اجتمع وزير الدولة للشؤون الخارجية

السعودي عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأحد، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض؛ سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف.





وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.









وتنامت علاقات التعاون بين المملكة وروسيا في المجالات المختلفة، لاسيما في قطاعات الطاقة والاستثمار والثقافة والتجارة والاقتصاد وغيرها.



