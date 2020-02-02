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بدون تقطيع .. يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة انتر ميلان وأودينيزي بث مباشر

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:38 م
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مشاهدة مباراة انتر ميلان وأودينيزي
مشاهدة مباراة انتر ميلان وأودينيزي
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يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة انتر ميلان وأودينيزي بث مباشر مشاهدة مباريات اليوم حيث يلتقى فريقي Inter Milan vs Udinese مساء اليوم على ارض ستاد سان سيرو فى منافسة صعبة ضمن بطولة دورى المحترفين الايطالى مساء اليوم 2 من فبراير يلا كورة مباشر في منافسات الجولة ال22 من الكالتشيو الايطالي، ونتابع مباراة اليوم من خلال موقع كورة أون.


 
 

يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة انتر ميلان وأودينيزي بث مباشر
تنطلق مباراة انتر ميلان مع أودينيزي  مساء اليوم  على ملعب سان سيرو فى منافسات اياب الاسبوع الثاني والعشرون من بطولة الدورى الايطالى للمحترفين ويمكن مشاهدة مباريات اليوم اون لاين من موقع كورة اون حيث تنطلق المباراة فى توقيت الساعة العاشرة الا الربع مساء بتوقيت في القاهرة وهو يوافق الحادية عشر الا الربع مساء بتوقيت في مكة يلا كورة مباشر.


 
يلا كورة مشاهدة مباريات اليوم مباشر
يلا كورة اون لاين مباراة انتر ميلان اليوم مباشر ضمن منافسات بطولة الدورى الايطالي للمحترفين حيث يتواجد فريق انتر ميلان في الترتيب الثاني في جدول البطولة ويمتلك عدد 48 نقطة ونتابع في بث مباشر مباريات اليوم في البطولة الايطالية عبر موقع كورة أون .

يدخل فريق أودينيزي اللقاء وهو يحتل الترتيب ال14 ولديه عدد 24 نقطة ونتابع مباريات الكالتشيو من موقع كورة أون.

بطولة دورى المحترفين الايطالي
مباراة انتر ميلان ضد أودينيزي
توقيت الساعة 21:45 مساء بتوقيت فى مصر
توقيت الساعة 22:45 مساء بتوقيت فى السعودية

انتر ميلان الساعة 9.45 علي قناة 4
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