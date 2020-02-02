live| بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الاسباني hd

البث المباشر لمباراة برشلونة وليفانتي اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2020، والتي ستنطلق من أرضية ملعب كامب نو معقل الفريق الكاتالوني، في إطار منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، وسيحاول ميسي ورفاقه تقديم أفضل ما لديهم في هذه المواجهة لاستعادة صدارة الليجا التي يحتلها ريال مدريد.

وسيكون إمكانية مشاهدة مباراة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم متاحاً





عبر قنوات BeIN SPORTS، وتحديداً عبر القناة رقم 3 بصوت المعلق يوسف سيف، وتنطلق المباراة بتمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

برشلونة ضد ليفانتي | إذا توقف البث المباشر حدث الصفحة





21 جولة، فيما يتواجد ليفانتي بالمركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة حصدهم من 26 لقاء.

بطاقة مباراة برشلونة وليفانتي

القناة الناقلة المعلق المسابقة التوقيت

BeIN SPORT HD3 يوسف سيف الدوري الإسباني

سيعتمد المدير الفني لفريق برشلونة كيكي سيتين على تشكيلته المعتاد عليها في المباريات السابقة، ومن المتوقع أن يدفع المدرب بالأسماء التالية لخوض هذه المباراة.

تير شتيجن

سيرجي روبيرتو – جيرارد بيكيه – كليمون لونجليه

إنسو فاتي – سيرجيو بوسكيتس – أرتور – فريكي دي يونج – جوردي ألبا

ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان

برشلونة الساعة 10 علي قناة 3